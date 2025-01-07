Звезда "Женского Квартала" рассекретила свои отношения и впервые показала возлюбленного

Звезда "Женского Квартала", юмориста Александра Машлятина не из тех, кто охотно рассказывает подробности личной жизни.

Однако в новогодние праздники знаменитость сделала исключение. Артистка рассекретила, что сейчас находится в отношениях. Более того, Александра Машлятина уже показала своего возлюбленного. В частности, знаменитость с избранником снялась в шоу "Порадниця" на YouTube-канале "Тріо Різні".

Возлюбленным Машлятиной оказался 28-летний фотограф Иван Кабанков. Сколько именно пара находится в отношениях – точно неизвестно. Однако наступление 2024 года влюбленные встречали вместе с семьей Машлятиной. Иван называет это празднование лучшим в его жизни. Можно предположить, что пара вместе с 2023 года.

Посередине – бойфренд Александры Машлятиной / Фото: скриншот с видео

Напомним, ранее голливудский актер Гью Джекман подтвердил роман с известной актрисой Саттон Фостер. Поговаривают, что их отношения завязались, что когда артист был женат. Джекман якобы изменял жене с Фостер, из-за чего та подала на развод.

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