Звезда "Женского Квартала" родила первенца и показала первое фото малыша

Актриса "Женского Квартала" и "Лига Смеха" Алина Блажкевич впервые стала мамой.

У звезды родился сын. Радостной новостью Алина поделилась в своем фотоблоге и отметила, что это произошло 10 марта. Также она рассекретила имя мальчика. Его назвали Андреем.

Также артистка поделилась с поклонниками первыми фото новорожденного из родильного дома. Правда, лицо малыша пока не показывает, но охотно поделилась своими первыми эмоциями и пожелала сыну счастливого будущего. К слову, принимать поздравления Алина решила оригинальным способом и попросила о донатах для ВСУ.

Алина Блажкевич родила первенца / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

"Всем привет! Хотела всем рассказать, что на свет появился замечательный мальчик Андрей. Мы с Ромой (мужем – прим. ред.) стали официально взрослыми и очень счастливыми. Пока вам его не покажу, потому что я вас знаю, вам бы кого-то да и сглазить. А оно мне не надо. Все детали расскажу потом! Главное, что это самая большая радость, которую я когда-либо испытывала в жизни. Я желаю Андрюше жить в счастливой и мирной стране. Поэтому мы хотим помочь закрыть сбор на мавик. Если хотите поздравить Андрюшу с приходом в этот мир, то поздравления сбрасывайте на баночку", - написала в посте новоиспеченная мама.

Напомним, недавно жена голливудского актера Брюса Виллиса, модель Эмма Гемминг, на архивных фото также показала себя беременной.

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