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Звезда "Женского Квартала" шокировала, что похудела на 60 килограммов

Звезда "Женского Квартала" шокировала, что похудела на 60 килограммов

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1534
Время на прочтение
1 мин
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Звезда "Женского Квартала" шокировала, что похудела на 60 килограммов

Анастасия Евтушенко (вторая справа), "Женский Квартал" / Фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official

Анастасия Евтушенко рассказала, за сколько времени скинула лишние кило.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Анастасия Евтушенко ошеломила, что когда-то имела рекордный для себя вес.

Артистка призналась, что когда-то весила около 130 килограммов. Об этом знаменитость рассказала в развлекательном шоу "Кто сверху". По словам Евтушенко, она перепробовала очень много разных способов избавиться от лишних кило, пока не пришла к тому, что все в голове:

Анастасия Евтушенко,
Анастасия Евтушенко, "Женский Квартал" / Фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official

"Я весила почти 130 килограммов. Начала худеть. Потихоньку, потихоньку и вот. Похудела на 57 кг примерно за плюс-минус год. Я перепробовала все, все возможные диеты, все возможные способы, спортзал. На самом деле основное – это то, что нужно для себя понять и осознать свое отношение к еде", – прокомментировала Евтушенко.

Анастасия Евтушенко,
Анастасия Евтушенко, "Женский Квартал" / Фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official

Напомним, между тем коллега Анастасии Евтушенко, актриса "Женского Квартала" Александра Машлятина показала, как недавно отдыхала возле бассейна. Актриса запостила в Instagram снимок, на котором предстала в бикини персикового цвета и взбудоражила воображение поклонников.

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Дата публикации
Просмотры
1534
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