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Звезда "Женского квартала" Шумко раскритиковал лидера Kalush Orchestra Псюка за "напыщенное" поведение

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Звезда "Женского квартала" Шумко раскритиковал лидера Kalush Orchestra Псюка за "напыщенное" поведение

Владимир Шумко и KALUSH

Шоумена возмутило отношение рэпера к другим.

Украинский актер и сценарист Владимир Шумко высказался о лидере группы Kalush Orchestra Олеге Псюке.

Еще до войны шоумен и рэпер имели возможность познакомиться лично и вместе участвовали в съемках одного юмористического проекта. Впрочем, впечатления от этого знакомства у Шумко остались сомнительными.

Во время съемок актера очень удивило и возмутило поведение исполнителя, тем более что тогда имя Псюка не так часто появлялось в СМИ или соцсетях.

"То, что я видел тогда: пришел для меня неизвестный исполнитель и начал вести себя, как Канье Уэст. Просто пренебрежительно, пренебрежительно к людям, которые его пригласили и делают этот проект. Возможно, действительно, у него есть там какие-то рамки, но всегда, когда ты идешь куда-то, то надо спросить "Куда я иду и что я могу там делать?". Не понравилось его напыщенное поведение, дерзость, отношение. Я же тоже могу увидеть, насколько ему было пох*й", - высказался Шумко в "Формуле Волошина".

Kalush и Шумко в шоу
Kalush и Шумко в шоу "Клуб дилетантов"

Несмотря на такие неприятные впечатления от общения с Псюком, Шумко не хочет обесценивать те дела, которые сегодня рэпер вместе с группой делает для Украины и победы.

"Я сейчас говорю о нем в тот момент, что я увидел. То, что они стали известны на весь мир и за счет этого помогают нашему государству, ВСУ, приближают победу – это очень круто, я их за это уважаю. Но я не могу отказаться от тех слов и того, что я видел. Лично Kalush я не воспринимаю", — сказал Шумко.

Kalush / ©
Kalush

К тому же, по мнению шоумена, победа группы на "Евровидении-2022" состоялась не благодаря Псюку, а благодаря мощному вокалу Тимофея Музычука.

"Я буду говорить честно, у них очень крутой вокалист с сопилкой, он делает там 99%. Что касается части рэпа, мне не нравится. А вокалист, это очень круто. Если бы ни война, у них было бы гораздо меньше шансов. Но я не могу ставить лицо одного человека и обо всей группе думать одинаково. Я думаю, что там разные люди", — заметил Владимир.

Kalush Orchestra / ©
Kalush Orchestra

Напомним, что ранее певец Иво Бобул обвинил Kalush Orchestra в том, что они поймали "звездную болезнь". Олег Псюк отреагировал на такой комментарий в свою сторону

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Дата публикации
Просмотры
1085
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