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Звезда "Женского квартала" Шумко раскрыл свои заработки во время войны

Звезда "Женского квартала" Шумко раскрыл свои заработки во время войны

Владимир Шумко / Фото: instagram.com/vovashumko

Юморист также рассказал о карьере жены.

Украинский актер и юморист, звезда "Женского Квартала" Владимир Шумко рассказал о своем доходе и расходах во время войны.

По словам Шумко, сейчас основным источником дохода являются его выступления на частных мероприятиях. В месяц такие корпоративы приносят шоумену более трех тыс. долларов. Впрочем, иногда эта сумма может расти в зависимости от нагрузки. Он пояснил, что эти средства вместе с женой тратит на аренду жилья, быт, топливо для двух автомобилей и все остальные вещи.

Как признается Владимир, во время войны он обеспечивает главные потребности семьи. Тем временем у его жены свой небольшой заработок за счет участия в театральных спектаклях.

Владимир Шумко с женой / © instagram.com/vovashumko
Владимир Шумко с женой / Фото: instagram.com/vovashumko

"За корпоративы как ведущий получаю. Больше ни из чего. Средний месячный заработок составляет 3-5 тыс. долларов. Иногда может быть на несколько тысяч больше. Жена зарабатывает в театре, если есть спектакли. Но это не такой большой заработок", — сказал Шумко в интервью Славе Демину.

Напомним, недавно спортсменка Анна Ризадинова высказалась об открытии бизнеса за рубежом и что ей помешало. Кроме того, рассекретила стоимость занятия у нее.

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