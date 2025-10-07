Звезда "Женского Квартала" случайно рассекретила свои отношения: кто ее избранник

Анастасия Евтушенко / © instagram.com/zhenskiykvartal_official

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Анастасия Евтушенко посетила спектакль "Белая ворона" вместе с любимым и впервые подтвердила их роман.

На выходных на сцене Национальной оперетты Украины прошли премьерные показы знаменитой рок-оперы "Белая ворона". Среди зрителей в зале журналисты ТСН.ua заметили звезду "Женского Квартала" Анастасию Евтушенко. Актриса была не одна — рядом с ней сидел парень и нежно держал за руку.

"Да, это мой парень, его зовут Василий , мы знакомы полтора месяца. По специальности он инженер, связанный с военно-оборонительной промышленностью. Мы уже живем вместе, то есть у нас все очень быстро развивается", — призналась в комментарии ТСН.ua Анастасия Евтушенко.

Анастасия Евтушенко и ее избранник Василий

Как мы узнали, любимому известной актрисе — 38 лет, и познакомились они благодаря соцсетям. Что интересно, Василий не знал о том, что Анастасия является участницей "Женского Квартала" и играет в столичном Молодом театре. "Честно говоря, сначала мы пытались держать наши отношения в тайне. Но потом произошла ситуация, когда я должна была быстро познакомиться почти со всеми его родными. Более того, мне пришлось представиться в некоторых органах его женой, чтобы ускорить решение одного процесса", — заинтриговала актриса.

