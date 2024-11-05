Звезда "Женского квартала" сообщила о горе в семье: "Очень больно и неожиданно"

Звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина сообщила о горе, которое случилось в ее семье.

В своем Instagram юмориста поделилась, что ушел из жизни близкий и родной ей человек. В возрасте 94 лет умер дедушка знаменитости. Александра Машлятина призналась, что не планировала об этом рассказывать на публику, однако в память о родном человеке, который любил, когда о нем говорят, юморист решился поделиться своим горем.

Александра Машлятина с дедушкой / Фото: instagram.com/mashliatina

"Не стало моего дедушки. Очень больно и неожиданно. Несмотря на его 94 года, он никуда не собирался. Был выдающимся химиком, писал стихи, виртуозно играл на клавишах и до последнего переживал, что "уже не в голосе". Он звонил мне по несколько раз в день, чтобы рассказать очередной фейк из Интернета, и я, конечно, ссорилась. Спрашивал, когда меня уже снова покажут по телевизору, и я тоже ссорилась. Глупая. А он никогда не обижался. Никогда. Воспоминаний хватит. Не хватит слов, чтобы описать, какой он был", - поделилась юмористка.

Александра Машлятина также рассказала об их традиции с дедушкой. Когда началась полномасштабная война, родной человек артистки ежемесячно давал ей 200 гривен со своей пенсии, чтобы та перевела средства на помощь военным. Так что знаменитость не просит слов поддержки. Машлятина обратилась к подписчикам и призвала продолжить их с дедушкой традицию помогать военным.

Дедушка Александры Машлятиной / Фото: instagram.com/mashliatina

"Ежемесячно с пенсии дедушка передавал мне 200 грн на ВСУ. Такая у нас была традиция. Он прожил долгую и достойную жизнь. И я очень хочу, чтобы такая возможность была и наших защитников. Я не прошу слов поддержки, я прошу поддержать сбор. Это сейчас самое важное. То, что позволяет сохранить жизнь молодых ребят, чтобы они дожили до своих 94. А дедушка Шура навсегда в сердце", — обратилась к подписчикам артистка.

Напомним, недавно стало известно, что умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр. Уже известна причина смерти американской актрисы.

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