Звезда "Женского квартала" состригла длинные волосы и покорила результатом: "Как будто сбросила 10 кг"
Актриса поделилась первыми впечатлениями после неожиданного перевоплощения.
Актриса «Женского Квартала» Алина Блажкевич похвасталась новым имиджем.
В фотоблоге звезда показалась с новой прической. На кадрах видно, что Алина отрезала половину длины своих волос и оставила каре. В своей публикации в шутку актриса успокоила фанов, что это не из-за кардинальных изменений в жизни, а из-за надоедания долгой сушки волос. После этого Блажкевич призналась, что на самом деле очень довольна новым образом, который, по ее мнению, сделал ее еще стройнее.
«Я ни с кем не разошлась. Просто надоело сушить голову. Как будто сбросила 10 кг. Когда после стрижки делаешь „фух“», — написала счастливая актриса.
На кардинальные изменения во внешности уже отреагировали звездные коллеги Алины и ее поклонники. В комментариях под постом они засыпали артистку комплиментами и порадовались вместе с ней.
«Балдеж. Очень красиво! Тебе так идет» — Екатерина Никитина
«Алина, кайф» — Вера Кекелия
Алина вроде и так молодая девушка, а с карешкой вообще — девочка
Куча идей теперь в голове для твоего нового образа. Срочно красные губы. Красиво и свежо
