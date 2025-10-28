Звезда "Женского квартала" состригла длинные волосы и покорила результатом: "Как будто сбросила 10 кг"

Алина Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Актриса «Женского Квартала» Алина Блажкевич похвасталась новым имиджем.

В фотоблоге звезда показалась с новой прической. На кадрах видно, что Алина отрезала половину длины своих волос и оставила каре. В своей публикации в шутку актриса успокоила фанов, что это не из-за кардинальных изменений в жизни, а из-за надоедания долгой сушки волос. После этого Блажкевич призналась, что на самом деле очень довольна новым образом, который, по ее мнению, сделал ее еще стройнее.

«Я ни с кем не разошлась. Просто надоело сушить голову. Как будто сбросила 10 кг. Когда после стрижки делаешь „фух“», — написала счастливая актриса.

Алина Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

На кардинальные изменения во внешности уже отреагировали звездные коллеги Алины и ее поклонники. В комментариях под постом они засыпали артистку комплиментами и порадовались вместе с ней.

«Балдеж. Очень красиво! Тебе так идет» — Екатерина Никитина

«Алина, кайф» — Вера Кекелия

Алина вроде и так молодая девушка, а с карешкой вообще — девочка

Куча идей теперь в голове для твоего нового образа. Срочно красные губы. Красиво и свежо

Напомним, недавно своими изменениями похвасталась и спортсменка Анна Ризатдинова. На новое амплуа ее вдохновила британская звезда.