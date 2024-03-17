Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик ответила, свободно ли ее сердце

Артистка рассказала о своей личной жизни.
Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик, которая недавно рассказывала о своих уколах красоты, честно ответила, находится ли она сейчас в отношениях.
Так, актриса довольно редко рассказывает любые подробности личной жизни. Однако все же признается, что ныне ее актерский рабочий график очень плотный, поэтому там крайне редко находится время для свиданий и построения серьезных отношений. Поэтому ее сердце пока свободно. Впрочем, артистка убеждает, что уже готова создавать собственную семью с возлюбленным в абсолютном покое. И добавляет, что продолжает находиться в поиске своего счастья.
"Я понимаю, что я уже хочу личной жизни. Мне кажется, что личная жизнь – это спокойствие, хотя кто-то со мной может не согласиться по этому поводу. Буду стараться", – откровенно поделилась Татьяна Песик в программе "Ближче до зірок".
Напомним, недавно украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде впервые рассказала о своем новом бойфренде, которому посвятила песню, и призналась, планирует ли с ним сыграть свадьбу.
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