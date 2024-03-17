Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик призналась, какие уколы красоты она делает и зачем это ей

Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик честно ответила, какими инъекциями красоты она пользуется.

Так, знаменитость не скрывает, что неоднократно обращалась к косметологу, чтобы усовершенствовать свою внешность. В частности, она делает уколы ботокса в зону лба и вкалывает витаминный комплекс под глаза. Также актриса в свое время увеличивала губы с помощью инъекций, но, по ее словам, больше не решится на эту процедуру.

Татьяна Песик / Фото: instagram.com/tanet_vip

"Когда-то себе было уколола губы. И врач, которая колола, так испугалась моей реакцией, когда я увидела результат: "Оно все сойдет, не волнуйся. Если что, мы можем это забрать". Потом было все очень хорошо. Я после этого больше не колола. Лучше карандашом где-то вне контура немного прорисовывать и все. Что я делала? Я делала ботокс в лоб, потому что он у меня очень активный. Кстати, нужно будет возобновить эту процедуру. И витамины под глаза", - призналась Татьяна в программе "Ближче до зірок".

Напомним, что недавно 36-летняя Санта Димопулос показала, как вкалывает специальный препарат в зону под глазами и также ответила, зачем это ей.

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