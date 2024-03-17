Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик призналась, какие уколы красоты она делает и зачем это ей

Актриса вспомнила, как была шокирована результатом одной из инъекций.
Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик честно ответила, какими инъекциями красоты она пользуется.
Так, знаменитость не скрывает, что неоднократно обращалась к косметологу, чтобы усовершенствовать свою внешность. В частности, она делает уколы ботокса в зону лба и вкалывает витаминный комплекс под глаза. Также актриса в свое время увеличивала губы с помощью инъекций, но, по ее словам, больше не решится на эту процедуру.
"Когда-то себе было уколола губы. И врач, которая колола, так испугалась моей реакцией, когда я увидела результат: "Оно все сойдет, не волнуйся. Если что, мы можем это забрать". Потом было все очень хорошо. Я после этого больше не колола. Лучше карандашом где-то вне контура немного прорисовывать и все. Что я делала? Я делала ботокс в лоб, потому что он у меня очень активный. Кстати, нужно будет возобновить эту процедуру. И витамины под глаза", - призналась Татьяна в программе "Ближче до зірок".
Напомним, что недавно 36-летняя Санта Димопулос показала, как вкалывает специальный препарат в зону под глазами и также ответила, зачем это ей.
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