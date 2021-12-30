Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик в секси-наряде соблазнительно позировала на полу

Актриса приятно удивила фанатов.

Украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик доказала, что в ней прекрасно сочетаются и чувство юмора, и сексуальность.

Доказательством тому стала новая фотосессия знаменитости. На черно-белом снимке, который артистка запостила в своем Instagram, Песик раскованно позировала на коленях на полу. В кадре Татьяна предстала в топе, облегающих шортиках и ботфортах. Звезда засветила стройную фигуру.

Татьяна Песик / instagram.com/tanet_vip

Пользователи были приятны удивлены таким контентом. В комментариях они написали, что актриса очень сексуальная.

Танюша огонь

Ого! Роскошно. Женщина — вамп

Как горячо

Чувствуется влияние Никитиной. Ждем на пилоне

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