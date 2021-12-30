Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик в секси-наряде соблазнительно позировала на полу

Актриса приятно удивила фанатов.
Украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик доказала, что в ней прекрасно сочетаются и чувство юмора, и сексуальность.
Доказательством тому стала новая фотосессия знаменитости. На черно-белом снимке, который артистка запостила в своем Instagram, Песик раскованно позировала на коленях на полу. В кадре Татьяна предстала в топе, облегающих шортиках и ботфортах. Звезда засветила стройную фигуру.
Пользователи были приятны удивлены таким контентом. В комментариях они написали, что актриса очень сексуальная.
- Танюша огонь
- Ого! Роскошно. Женщина — вамп
- Как горячо
- Чувствуется влияние Никитиной. Ждем на пилоне
Читайте также: