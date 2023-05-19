Звезда "Женского Квартала" Толстолес о том, как Потап лишил ее комплексов: "Сказал, что нереально сексуальная"

Участница команды "180 и выше" в "Лиге Смеха", актриса "Женского Квартала" Валерия Товстолес не скрывает, что у нее много комплексов.

В частности, многие из них она преобрела, когда занималась модельным бизнесом. В программе "Слава+" Толстолес поделилась, что когда пришла в агентство, то услышала много критики в свою сторону:

"Когда я была в модельном бизнесе, тогда были четкие параметры. Это сейчас можно и шрамы, и татуировки, и пирсинг. Тогда вообще чистое лицо. Мне постоянно говорили это не то, это не то. Я была толстая для модельного бизнеса. Я весила 60 кг. Для моего роста это идеальный вес, но тогда они считали, что я толстая. Им не нравились мои ноги, ляжки. Им не нравился мой смех, им не нравилось, что я развлекала моделей на показе и они не успели выйти. Я постоянно слышала критику. Мне всегда говорили, что я хуже других", — откровенно поделилась актриса.

Валерия Товстолес

По словам Валерии, ей говорили, что она симпатичная, но при этом отмечали, что до идеала ей далеко. Впрочем, как призналась Товстолес, в один день она резко изменила мнение о себе и избавилась от многих комплексов. В этом ей помог рэпер и продюсер Потап, который был тренером "Лиги Смеха":

"Мое отношение к себе изменил Потап. Он тогда взял нас в "Лигу смеха", нашу команду "180 и выше". Я помню, что-то мы выступаем, делаем какую-то сценку. Я захожу за кулисы, он меня хватает и говорит: "Ты очень красивая, ты просто этого еще не понимаешь". У тебя невероятно красивые ноги, ты нереально сексуальная. Ты будешь и ведущей, и актрисой, и все ты будешь. Просто поверь, я тебе хочу это сказать, чтобы ты запомнила". Он меня вот так схватил, тет а тет сказал. Без лишних каких-то там, просто человек хотел сказать мне это", — поделилась Товстолес.

Напомним, ранее в интервью сайту ТСН.ua Потап впервые рассказал, где он действительно находится и как помогает Украине.

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