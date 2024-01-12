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Звезда "Женского Квартала" Товстолес топлес позировала на балконе на Тенерифе

Звезда "Женского Квартала" Товстолес топлес позировала на балконе на Тенерифе

Валерия Товстолес / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Артистка поделилась горячими кадрами.

Звезда "Женского Квартала" и ведущая Валерия Товстолес взбудоражила воображение поклонников серией пикантных кадров, сделанных во время отпуска.

Артистка отдыхает на острове Тенерифе в Испании. Вероятно, романтическая и спокойная атмосфера этого места вдохновили актрису на пикантную фотосессию. На странице в Instagram Товлстолес разместила фотографии, где топлесс позирует, стоя на балконе. К камере юмористка стоит спиной и хвастается перед подписчиками упругими ягодицами и стройной фигурой.

Валерия Товстолес / © instagram.com/lera_fatforest
Валерия Товстолес / Фото: instagram.com/lera_fatforest
Валерия Товстолес / © instagram.com/lera_fatforest
Валерия Товстолес / Фото: instagram.com/lera_fatforest
Валерия Товстолес / © instagram.com/lera_fatforest
Валерия Товстолес / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Эти снимки Товстолес произвели фурор среди ее подписчиков, забросавших ее комплиментами:

  • Ты просто секси Лера
  • Очень красивая!
  • Такая красивая
Валерия Товстолес / © instagram.com/lera_fatforest
Валерия Товстолес / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Напомним, ранее Валерия Товстолес в интервью Славе Демину рассказала, как однажды рэпер и продюсер Потап избавил ее от комплексов. Это было еще во времена, когда артистка принимала участие в проекте "Лига смеха" в составе команды "180 и выше".

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