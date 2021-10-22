Звезда "Женского Квартала" Товстолес в белье ошарашила длинными ножками и осиной талией

Валерия взбудоражила воображение пикантным фото.

Звезда "Женского Квартала" Валерия Товстолес не только имеет хорошее чувство юмора, но и безупречную фигуру.

В модели длинные роскошные ножки, плоский животик и осиная талия. Своими прелестями знаменитость охотно щеголяет перед сторонниками в Instagram. В частности, красавица опубликовала снимок, на котором предстала в "голом" нижнем белье. Актриса на каблуках игриво выставила ножку, демонстрируя формы.

Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest

В посте Товстолес подумала о любви к себе.

"Юмор — как раз один из инструментов принятия себя. Можно быть очень привлекательной, идеальной для других — но это ничего не означает, если ты сама так не считаешь. Мне говорили комплименты всегда, но отвечать "спасибо" не смущаясь, я научилась только год назад. Теперь я с удовольствием принимаю комплименты от мужчин и женщин. Свободно сама делаю комплименты. И наконец-то забила на свои недостатки и решила, что это мои достоинства. Даже макияжа на моем лице в повседневной жизни стало гораздо меньше", — поделилась она.

В комментариях фолловеры написали красавице комплименты.

Вот это фигура! Ножки роскошные

Фото — просто огонь

Горячая

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