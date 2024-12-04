Звезда "Женского квартала" Товстолес заинтриговала изменениями в личной жизни

Звезда "Женского Квартала" и ведущая Валерия Товстолес поделилась подробностями личной жизни.

Так, актриса после разрыва с известным комиком Андреем Лузаном уже долгое время не афиширует никаких своих новых романов. В интервью kp.ua звезда уклонилась от вопроса о возлюбленном, чем еще больше подогрела интерес. Однако впоследствии в ходе диалога она заверила, что в будущем мечтает "найти своих и успокоиться".

Валерия Товстолес / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Тем не менее, Товстолес объяснила, что очень любит быть в одиночестве. И добавила, что самый лучший собеседник для себя – она сама. Тем не менее, Лера не скрывает, что часто получает предложения сходить на свидание от незнакомых мужчин. Но рассказывать, соглашается ли она на них, тоже не стала.

"Пишут, приглашают (мужчины – прим. ред.), всем спасибо. Очень люблю одиночество, я для себя лучший собеседник. Мечтаю найти своих и успокоиться – и в творчестве, и в личном. И всем этого желаю", — отметила ведущая.

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