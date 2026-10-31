Звезда "Женского Квартала" удивила, как закрутила роман с известным танцором после поездки в поезде

Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna

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Звезда юмористического проекта «Женский Квартал», актриса Екатерина Никитина рассекретила, как закрутила роман с известным танцором после совместной поездки в поезде.

Артистка встречается с хореографом Богданом Урховым, отношения с которым рассекретила в мае этого года. Хотя они были знакомы раньше, но не общались. Однако судьба переплела их пути, о чем Екатерина Никитина рассказала в интервью 1plus1.ua. История парочки началась с совместной поездки в поезде. Они направлялись вместе на работу. Екатерина Никитина хотела купить чай, однако наличных денег у нее не было, поэтому танцор угостил ее. После этого он нашел актрису в Instagram и написал ей. Так парочка начала переписываться, а после этого между ними закружился роман.

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«Он ехал на свою работу, я на свою. Я хотела купить чай, но у меня не было наличных денег. Подошла к проводнику и спросила, можно ли взять чай. Он спросил о наличных, а я ответила, что их нет. Мой будущий парень стоял рядом, и я сказала, что у него есть. Я подошла к нему и попросила приобрести мне чай. Он согласился. Я предложила вернуть деньги, но он не принял их. После этого он нашел меня в Instagram и написал. Не знаю, что он думал, но с того момента мы начали переписываться. А через несколько месяцев встречались», — делится актриса.

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Богдан Урхов и Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna

Екатерина Никитина не скрывает, что очень счастлива в этих отношениях. Парочка живет на одной волне и почти не ссорится. Особенно им нравится проводить время вдвоем. Они любят вместе готовить ужин и смотреть развлекательные шоу. Также актриса говорит, что рядом с возлюбленным может быть полностью собой, и главное, что ей комфортно и хорошо.

«Больше всего мы любим наши тихие вечера вдвоем. После насыщенного дня возвращаемся домой, готовим ужин, садимся за стол, включаем какое-то украинское шоу и смотрим вместе. Я в шутку называю нас „две крысы“, потому что мы можем и всех похвалить, и очень сильно покритиковать. Нам нравится, что это наш маленький личный мир, в котором можно быть собой, говорить обо всем на свете и не думать, что нас кто-то услышит. Нам просто хорошо и комфортно вместе. А мы очень любим просто поспать вместе», — делится артистка.

Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая рассекретила свои 6-летние отношения. Также знаменитость удивила встречей с возлюбленным после духовного обряда.

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