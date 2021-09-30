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Звезда "Женского Квартала" в бикини соблазнительно задрала трусики и выпятила ягодицы

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Звезда "Женского Квартала" в бикини соблазнительно задрала трусики и выпятила ягодицы

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna

Екатерина Никитина восхитила фигурой в купальнике.

Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина ошарашила новыми горячими кадрами.

В своем фотоблоге 25-летняя знаменитость обнародовала серию снимков, на которых появилась в белом бикини. На фотографиях звезда соблазнительно изгибалась на камеру, демонстрируя прелести. В частности, Катя задрала трусики и выпятила ягодицы.

Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna

"На улице похолодало, а в моей ленте опять жарко. Ну не могу я вас оставить без этих шикарных летних кадров… Да и что тут скрывать... Вы ж их любите!!!" – написала она.

Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna

Фолловеры не смогли пройти мимо и не оставить комплименты красавице.

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Напомним, Анна Саливанчук топлесс похвасталась пышной грудью. Актриса поделилась довольно пикантным снимком.

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