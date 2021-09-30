Звезда "Женского Квартала" в бикини соблазнительно задрала трусики и выпятила ягодицы

Екатерина Никитина восхитила фигурой в купальнике.
Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина ошарашила новыми горячими кадрами.
В своем фотоблоге 25-летняя знаменитость обнародовала серию снимков, на которых появилась в белом бикини. На фотографиях звезда соблазнительно изгибалась на камеру, демонстрируя прелести. В частности, Катя задрала трусики и выпятила ягодицы.
"На улице похолодало, а в моей ленте опять жарко. Ну не могу я вас оставить без этих шикарных летних кадров… Да и что тут скрывать... Вы ж их любите!!!" – написала она.
Фолловеры не смогли пройти мимо и не оставить комплименты красавице.
- Секси
- Мама, я влюбился
- Какая же бомбита
- Когда видишь такие фото, то понимаешь, что пирожки из печи не такие уж горячие
Напомним, Анна Саливанчук топлесс похвасталась пышной грудью. Актриса поделилась довольно пикантным снимком.