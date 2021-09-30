Звезда "Женского Квартала" в бикини соблазнительно задрала трусики и выпятила ягодицы

Екатерина Никитина восхитила фигурой в купальнике.

Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина ошарашила новыми горячими кадрами.

В своем фотоблоге 25-летняя знаменитость обнародовала серию снимков, на которых появилась в белом бикини. На фотографиях звезда соблазнительно изгибалась на камеру, демонстрируя прелести. В частности, Катя задрала трусики и выпятила ягодицы.

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna

"На улице похолодало, а в моей ленте опять жарко. Ну не могу я вас оставить без этих шикарных летних кадров… Да и что тут скрывать... Вы ж их любите!!!" – написала она.

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna

Фолловеры не смогли пройти мимо и не оставить комплименты красавице.

Секси

Мама, я влюбился

Какая же бомбита

Когда видишь такие фото, то понимаешь, что пирожки из печи не такие уж горячие

Напомним, Анна Саливанчук топлесс похвасталась пышной грудью. Актриса поделилась довольно пикантным снимком.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку