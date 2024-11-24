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Звезда "Женского Квартала" восхиnbла редкими фото с избранником и публично призналась ему в любви

Звезда "Женского Квартала" восхиnbла редкими фото с избранником и публично призналась ему в любви

Екатерина Никитина / Фото: instagram.com/nikitkinna

Никитина попозировала в объятиях избранника.

Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина после заявления о новом романе поделилась нежными кадрами с избранником Павлом.

Юмористка почти не публикует романтического контента. Однако на этот раз, по словам Екатерины, результат фотосъемки получился настолько отличным, что она не может скрывать такой результат. К тому же актриса публично выразила свои чувства к Павлу и призналась, что сейчас она самая счастливая.

"Любимый. Радуюсь, когда появляются совместные кадры, потому что их у нас так мало. Люблю тебя", — поделилась Никитина.

Екатерина Никитина с избранником / © instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина с избранником / Фото: instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина с избранником / © instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина с избранником / Фото: instagram.com/nikitkinna

В комментариях пользователи уже отреагировали на столь милый контент большим количеством комментариев с комплиментами.

  • Хорошая пара. Счастья вам!
  • Катюша, вы такие красивые
  • Очень хорошая
Екатерина Никитина с избранником / © instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина с избранником / Фото: instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина с избранником / © instagram.com/nikitkinna
Екатерина Никитина с избранником / Фото: instagram.com/nikitkinna

Напомним, актриса Екатерина Никитина уже больше года находится в отношениях с мужем по имени Павел. Ранее она делилась, что возлюбленный работает на съемочной площадке юмористического шоу в авторской группе. Однако их любовь зародилась во время просмотра футбольного матча. К слову, Екатерина перестала скрывать бойфренда только в конце лета 2024 года.

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