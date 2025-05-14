Звезда "Женского Квартала" впервые высказалась о своем бойфренде: "Искра была, а потом морозил меня"

Александра Машлятина / © instagram.com/mashliatina

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Звезда "Женского Квартала", юмористка Александра Машлятина рассказала о своем бойфренде, фотографе Иване.

Знаменитость не скрывает что ни одинока. Впервые об избраннике звезды стало известно в начале года. Оказывается, на тот момент пара была уже довольно длительное время вместе. Познакомились влюбленные в баре, после чего начали переписываться в Instagram. К слову, Иван – фотограф – и делает снимки в стиле "ню". Мужчина предложил Машлятиной устроить фотосет, а она же отшутилась и принялась с ним флиртовать.

"Он как-то так ворвался. Мы познакомились на баре. Он мне потом написал: "Привет, хочу тебя пофотографировать". Захожу на его страницу, а там одни голые девки, все с идеальным прессом. Я ему что-то смешное ответила с флиртом. Он мне понравился. Мне впервые стало интересно!" – рассказала юмористка в интервью Маше Ефросининой.

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Александра Машлятина / © instagram.com/mashliatina

Александра Машлятина признается, что ей понравился избранник. Они переписывались, артистка чувствовала искру между ними, однако вдруг Иван перестал отвечать на сообщения. В конце концов мужчина одумался, пригласил юмористку на свидание, а после этого предложил построить отношения. Артистка согласилась, и сейчас пара вместе. Правда, больше подробностей Машлятина не хочет рассказывать, чтобы не сглазить.

"Искра была, а потом что-то морозил меня, не отвечал мне. Я до сих пор спрашиваю, что это было. Он тогда позвал на свидание, не было игр, а потом сказал: "Давай встречаться!". Для меня был шок, что не само собой складывается. Тебе напрямую говорят, что предлагают отношения", - делится юмористка.

Напомним, недавно гимнастка Анна Ризатдинова высказалась о своих отношениях. Однако у истории спортсменки не было счастливого конца. Пара разошлась. Знаменитость призналась, почему ее последние отношения не сложились.