Звезда "Женского квартала" вспомнила, как ее ограбили: "К голове приставили дуло пистолета"

Это произошло в Нежине.

Звезда "Женского квартала" Ирина Гатун шокировала историей о том, как в студенческие годы стала жертвой ограбления.

Как вспомнила актриса, это произошло в Нежине, когда она гуляла с подругой. Они возвращались домой, и вдруг им встретилась компания мужчин.

"И они: "Девушки, можно подкурить?". Поскольку мы не курим, то пошли дальше. Это было, как сейчас помню, 6.11.06. Выпал первый снег, я говорю с Юлей. Поворачиваюсь, а ее нет. Мальчик ее так держит за горло и к голове наводит дуло пистолета", — рассказала Ирина на YouTube-канале "Поговори со мной".

Ирина Гатун / скриншот с видео

Грабители хотели отобрать у девушек их сумки. А для того, чтобы это сделать, они напали на студенток.

"Они хотели забрать сумки. Ничего в тех сумках не было. Мы студенты. Они вырвали сумки как-то так, что ручка от нее осталась у меня в руках. Он ударил рукояткой пистолета меня по затылку", — вспомнила Ирина.

Актриса говорит, что они не оставили это дело просто так. Они подали на грабителей в суд.

Ирина Гатун / скриншот с видео

"Они работали на весь город. Мы у них было 13. К тому же, как они потом сказали в суде, мы просто встретились не в то время и не в том месте. Им дали всем срок, уже, думаю, они вышли", – добавила актриса.

Как признается Ирина, после того инцидента она боялась сама ходить по улице.

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