Звезда "Женского Квартала" заговорила о свадьбе и раскрыла, почему жених звал ее замуж дважды

Анастасия Оруджева / © instagram.com/orudjova_nastya

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Украинская юмористка Анастасия Оруджева заговорила о планах на свадьбу и призналась, почему ее возлюбленный Руслан Зарбалиев дважды делал ей предложение с разницей в полгода.

Бывшая звезда «Женского Квартала» и участница «Трио разные» вспомнила эту романтическую историю с юмором. Как оказалось, первое предложение было довольно нестандартным, а реакция юмористки удивила даже ее саму. Однако второй раз все удалось и Анастасия дала согласие на брак.

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«Мой жених Руслан сделал первое предложение с кольцом от шампанского! Было очень мило и классно. Это произошло на даче. Хоть у меня в моменте все йокнуло внутри, но я сказала: „Нет, чувак“. На что услышала: „Окей, я тебя понял“. И со временем подарил настоящее кольцо! Правда, между этими двумя датами прошло полгода», — рассказала Настя в комментарии на Новом канале.

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Анастасия Оруджева и ее жених Руслан Зарбалиев / © instagram.com/orudjova_nastya

В конце концов, после помолвки пара начала обдумывать предстоящую свадьбу, и некоторые решения возлюбленные уже успели принять. В частности, осмотрели локацию и уже представляют, как соберут небольшую компанию самых близких людей и уютно проведут время без масштабных гуляний.

«Конечно, мы говорили об этом. Не хочется делиться всеми подробностями, но даже смотрели локацию для праздника. И это единственное просмотренное место. Оно настолько нам понравился, что решили сразу: будем праздновать только здесь! На самом деле, мы мечтаем о простой свадьбе, чтобы было вкусно, весело и в кругу родных людей», — добавила юмористка.

К слову, об отношениях Анастасии с комиком и сценаристом Русланом Зарбалиевым стало известно в конце 2024 года. Тогда артистка рассказывала, что это ее первые серьезные отношения, в которых она стала жить вместе с возлюбленным.

В феврале 2026 года пара объявила о помолвке, опубликовав общие фотографии в Instagram. Оруджева также делилась, что рядом с Русланом чувствует себя комфортно и гармонично. Теперь возлюбленные готовятся к свадьбе, которая, судя по их планам, будет камерной. А недавно жених и невеста провели осенний уикенд вместе и показали милые фото.

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