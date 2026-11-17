Андрей Исаенко с женой

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В семье звезды сериала «Жіночий лікар», украинского актера Андрея Исаенко особенный праздник. У жены артиста — режиссера Алеси Моргунец-Исаенко — день рождения.

Возлюбленной актера исполняется 42 года. Конечно же, Андрей Исаенко одним из первых поздравил избранницу. Артист посвятил возлюбленной пост в Instagram-stories.

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В частности, актер опубликовал редкое фото с женой. Кадр был сделан во время осеннего фотосета супругов. На фотографии Андрей Исаенко обнимал жену и нежно целовал ее в щечку, тем временем Алеся мило улыбалась. Также актер адресовал избраннице теплые слова с поздравлениями.

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«С днем рождения, любимая! Люблю, благодарю, горжусь!» — обратился к жене актер.

Андрей Исаенко с женой

Отметим, Андрей Исаенко не из тех, кто делится подробностями личной жизни. Однако известно, что уже более 15 лет он женат на режиссере Алесе Моргунец-Исаенко. У пары есть дочь Мария, которая родилась 19 октября 2017 года.

Напомним, что недавно юморист Юрий Ткач праздновал день рождения. Жена шоумена Виктория устроила ему поздравление с танцами и пением прямо посреди дороги.

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