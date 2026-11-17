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Звезда "Жіночого лікаря" Андрей Исаенко показал жену-красавицу и поздравил ее с важным праздником
Артист поделился редким фото с возлюбленной.
В семье звезды сериала «Жіночий лікар», украинского актера Андрея Исаенко особенный праздник. У жены артиста — режиссера Алеси Моргунец-Исаенко — день рождения.
Возлюбленной актера исполняется 42 года. Конечно же, Андрей Исаенко одним из первых поздравил избранницу. Артист посвятил возлюбленной пост в Instagram-stories.
В частности, актер опубликовал редкое фото с женой. Кадр был сделан во время осеннего фотосета супругов. На фотографии Андрей Исаенко обнимал жену и нежно целовал ее в щечку, тем временем Алеся мило улыбалась. Также актер адресовал избраннице теплые слова с поздравлениями.
«С днем рождения, любимая! Люблю, благодарю, горжусь!» — обратился к жене актер.
Отметим, Андрей Исаенко не из тех, кто делится подробностями личной жизни. Однако известно, что уже более 15 лет он женат на режиссере Алесе Моргунец-Исаенко. У пары есть дочь Мария, которая родилась 19 октября 2017 года.
Напомним, что недавно юморист Юрий Ткач праздновал день рождения. Жена шоумена Виктория устроила ему поздравление с танцами и пением прямо посреди дороги.