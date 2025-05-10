Звезда "Женского врача" Исаенко честно ответил, почему ему отказали в мобилизации в начале войны

Андрей Исаенко / © скриншот с видео

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Украинский актер, звезда сериала "Женский врач" Андрей Исаенко высказался о своей готовности к мобилизации.

Андрей признается, что на самом деле у него уже были мысли изменить сцену и роли на выполнения боевых задач. Поэтому в начале полномасштабного вторжения он хотел вступить в ряды ВСУ. Впрочем, тогда получил отказ. По словам звезды, ему объяснили это гораздо большей его пользой в тылу, чем на фронте.

Однако актер уверяет, что в случае вручения ему повестки он согласится присоединиться к войску. А пока имеет возможность волонтерить, делает это.

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Андрей Исаенко

"В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я сам пошел в ТЦК. Но там мне сказали, что, учитывая мою волонтерскую деятельность, здесь мой коэффициент полезного действия выше, чем на фронте. Сейчас я еще активнее занимаюсь сборами, волонтерством, культурной деятельностью, потому что уверен: это очень важно. Я не боялся тогда и не прячусь сейчас: если придется идти на фронт – я пойду", — подчеркнул Исаенко в интервью oboz.ua.

Напомним, недавно ведущий Денис Жупник шокировал, как во время массированного обстрела Киева оказался в эпицентре взрыва.