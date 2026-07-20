Звезда "Женского врача" Исаенко рассекретил свои заработки: сколько он получает за съемочный день

Андрей Исаенко

Реклама

Звезда сериала «Женский врач», украинский актер Андрей Исаенко рассекретил свои заработки и заговорил об открытии бизнеса.

Артист откровенно рассказал о доходах в интервью Славе Демину. Андрей Исаенко сейчас один из самых востребованных актеров. Самый большой доход ему приносят съемки в сериалах и кино. Один съемочный день артиста оценивается в ориентировочно 500 долларов. Также знаменитость работает преподавателем в КНУКиИ, где получает зарплату более чем 16 тысяч гривен. Кроме того, он играет в театре, где у него тоже есть ставка.

«Я пошел преподавать, это тоже заработок. Зарплата 16,5 тысячи гривен. Еще театр, там ставка. Основной заработок — это кино. Ты взялся за проект, снялся, лето прожил. Запускается какой-то сериал, то у тебя 15 съемочных дней в месяц, так полгода, ты не дуешь себе. Съемочный день может быть 500 долларов», — откровенно рассказал артист.

Реклама

Андрей Исаенко

Кстати, Андрей Исаенко также задумывается об открытии собственного бизнеса. Правда, актер пока точно не знает, во что вложить деньги. Однако артист предполагает, что приобретет недвижимость.

«Хотел бы открыть свой бизнес, но не знаю что. Жена сказала, что нужно о старости думать. Недвижимость — это сейчас основное, о чем я думаю. Мы не помещаемся уже в нашей квартире, где мы живем. Хочется уже что-то большее и новое», — поделился артист.

Напомним, недавно шоумен Дмитрий Коляденко рассекретил свой рискованный способ заработка. Также знаменитость сделал откровенное признание о долгах.

Новости партнеров