Звезда "Женского врача" во второй раз стал отцом и показал первое фото новорожденного малыша

Известный украинский актер, звезда сериала "Женский врач. Новая жизнь", сыгравший Юрия Сердюка, Алексей Нагрудный во второй раз стал отцом.

У звезды родился второй сын, которого назвали Евгением. Радостным известием поделилась супруга актера, кастинг-директор Светлана Горошкова, в интервью для рубрики "ЖВЛ представляет".

Светлана также поделилась фото мужа с новорожденным сыном в палате. На изображении знаменитость нежно обнимает новорожденного и улыбается. Кстати, рожала жена Нагрудного в одном из киевских родильных центров. По ее словам, роды прошли отлично, а рядом всегда был возлюбленный, который во всем помогал.

Алексей Нагрудный во второй раз стал отцом

Алексей Нагрудный во второй раз стал отцом

Интересно, что по случаю пополнения в семье счастливый актер в благодарность подготовил возлюбленной подарок – подвеску с бриллиантом.

Отметим, у звездной семьи также есть еще один 15-летний сын Александр.

Напомним, недавно ведущая ТСН Наталья Островская показала, как с новорожденной дочерью отдыхает в Буковеле. И поделилась своим неудачным опытом катания на лыжах.

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