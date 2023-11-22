Звезда "Жіночого лікаря" во второй раз станет отцом и показался с беременной женой

Известный украинский актер, звезда сериала "Жіночий лікар. Нове життя", который сыграл Юрия Сердюка, Алексей Нагрудный во второй раз станет отцом.

О грядущем пополнении в семье актер рассказал в интервью для рубрики "ЖВЛ представляет", выходящей в "Сніданку з 1+1". Как признался Нагрудный, в день, когда его утвердили на роль Юрия Сердюка в "Жіночому лікарі. Нове життя", он узнал, что его жена, кастинг-директор Светлана Горошкова, второй раз беременна.

Алексей Нагрудный с женой

Алексей Нагрудный с женой

Супруги решили держать в секрете, что ждут ребенка. Впрочем, однажды актер чуть не выдал тайну на съемочной площадке. Также Алексей Нагрудный рассказал, кого именно ждут супруги и придумали ли имя для малыша.

"Никто не знал, конечно, мы никому не рассказывали. Где-то 12-13 неделя беременности у нас была. Как раз проходила съемка, и у меня по сценарию там тоже 12-13 неделя должна быть. Ставят заставку на монитор УЗИ, я надеваю перчатки, подхожу к монитору и говорю: "Это не 12-13 недель, это плод где-то на 14-15, это неправильная фотография". И именно здесь я понял — я же палюсь. Наш сын родится уже в январе, так получилось, что у нас все январские. Имя мы уже давно придумали, у нас будет Евгений Алексеевич", – поделился актер.

Алексей Нагрудный в сериале "Женский врач"

Проект "Жіночий лікар. Нове життя" стал переломным в карьере актера. Сейчас Алексей готовится стать отцом во второй раз и мечтает построить дом для большой семьи на приобретенном до полномасштабного вторжения участке в Гостомеле. Актер рассказал подробности со съемочной площадки и поделился планами на творческое будущее.

"Именно с "Жіночого лікаря. Нове життя" началась новая жизнь в актерской деятельности. На площадках уже нет российских актеров, только наши, те, кто не уехал, конечно. Все они теперь получили возможность работать не на сто процентов, а на двести. В будущем я хотел бы сыграть либо врача-психиатра, либо врача-психолога, который имеет свой нестандартный метод работы с ПТСР. Я бы очень хотел заниматься именно этим, для этого, конечно, нужно упорно работать", – рассказал актер.

Алексей Нагрудный с женой

Алексей Нагрудный с женой

Алексей Нагрудный с женой

Смотрите финальные серии "Жіночий лікар.Нове життя" с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале "1+1 Украина".

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