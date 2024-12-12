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Звезда "Зважених та щасливих" снова набрал вес и развелся с женой, с которой обручился на проекте

Звезда "Зважених та щасливих" снова набрал вес и развелся с женой, с которой обручился на проекте

Андрей и Марта Марнаузы

В Сети уже показали, как сейчас выглядит бывший участник шоу.

Звезда "Зважених та щасливих" Андрей Марнауз снова серьезно набрал вес и развелся с женой, с которой обручился на проекте.

К слову, пара боролась с лишними килограммами в двух сезонах развлекательного шоу – в 2012 и 2017 годах. После первой попытки они серьезно похудели, однако вес вернулся. Пара возвращалась на проект и снова удивляла результатами перевоплощения. После этого Андрей Марнауз в эфире шоу сделал Марте предложение, а она ответила согласием.

Андрей и Марта Марнаузы / ©
Андрей и Марта Марнаузы

Однако, как оказалось, история пары не закончилась хэппи-эндом. Незадолго до начала полномасштабной войны супруги развелись. Марта Марнауз тогда делилась, что решение далось нелегко. Однако, по ее словам, все к этому шло, ведь до официального расторжения брака они уже не жили вместе. Причину Марта называть не стала, а лишь отметила, что они дали друг другу шанс снова быть счастливыми.

"Решение мы приняли давно. Было сложно подписать бумаги, но пора дать друг другу возможность к счастью", — комментировала Марнауз.

Сейчас Марта снова счастлива в браке. В марте 2022 года она объявила о новых отношениях, уже в 2023-м сообщила о замужестве. Избранником Марты стал военный Юрий.

Марта Марнауз с новым мужем / ©
Марта Марнауз с новым мужем

Что же касается Андрея, то он снова серьезно набрал вес.Случилось это из-за возвращения к привычной среде и образу жизни. Впрочем, Марнауз не собирается сидеть, сложа руки. Вместе со специалистком мужчина снова начал процесс похудения.

Андрей Марнауз снова набрал вес / ©
Андрей Марнауз снова набрал вес

Напомним, недавно певец Дмитрий Прокопов рассказывал, как за четыре месяца похудел на 30 килограмм. Артист также делился, как ему это удалось.

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