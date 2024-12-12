Звезда "Зважених та щасливих" снова набрал вес и развелся с женой, с которой обручился на проекте

В Сети уже показали, как сейчас выглядит бывший участник шоу.

Звезда "Зважених та щасливих" Андрей Марнауз снова серьезно набрал вес и развелся с женой, с которой обручился на проекте.

К слову, пара боролась с лишними килограммами в двух сезонах развлекательного шоу – в 2012 и 2017 годах. После первой попытки они серьезно похудели, однако вес вернулся. Пара возвращалась на проект и снова удивляла результатами перевоплощения. После этого Андрей Марнауз в эфире шоу сделал Марте предложение, а она ответила согласием.

Андрей и Марта Марнаузы

Однако, как оказалось, история пары не закончилась хэппи-эндом. Незадолго до начала полномасштабной войны супруги развелись. Марта Марнауз тогда делилась, что решение далось нелегко. Однако, по ее словам, все к этому шло, ведь до официального расторжения брака они уже не жили вместе. Причину Марта называть не стала, а лишь отметила, что они дали друг другу шанс снова быть счастливыми.

"Решение мы приняли давно. Было сложно подписать бумаги, но пора дать друг другу возможность к счастью", — комментировала Марнауз.

Сейчас Марта снова счастлива в браке. В марте 2022 года она объявила о новых отношениях, уже в 2023-м сообщила о замужестве. Избранником Марты стал военный Юрий.

Марта Марнауз с новым мужем

Что же касается Андрея, то он снова серьезно набрал вес.Случилось это из-за возвращения к привычной среде и образу жизни. Впрочем, Марнауз не собирается сидеть, сложа руки. Вместе со специалистком мужчина снова начал процесс похудения.

Андрей Марнауз снова набрал вес

Напомним, недавно певец Дмитрий Прокопов рассказывал, как за четыре месяца похудел на 30 килограмм. Артист также делился, как ему это удалось.

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