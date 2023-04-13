Звезда "Звездных войн" пообщался с украинскими военными: "Вы – настоящие герои настоящей войны"

Звезда саги "Звездные войны" Марк Хэммилл лично пообщался с украинскими защитниками.

Актер, ставший послом платформы UNITED24, обсудил с военными их основные потребности во время войны. В частности, они обсудили необходимость в приобретении дронов-разведчиков RQ‑35 Heidrun, на которые актер собирает средства.

Пока Марку удалось собрать уже более 75 тысяч долларов, что обеспечит наших защитников всем необходимым. Также актер выразил свое уважение к бойцам ВСУ и заявил, что готов приехать в Украину после нашей победы.

"Прежде всего должен сказать, что для меня честь встретиться с вами. Я играю воина в кино, а вы настоящие герои настоящей войны", — сказал военным Хэммилл.

Напомним, что Марк Хэммилл с начала войны поддержал украинцев и даже записал на английском языке оповещение о сигнале воздушной тревоги для украинского приложения.

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