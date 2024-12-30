Звезде "Чудо-женщины" Галь Гадот на восьмом месяце беременности экстренно сделали операцию на мозге

Голливудская актриса Галь Гадот, которая снималась в фильме "Чудо-женщина", шокировала, какие испытания ей пришлось пережить в течение года.

В своем Instagram знаменитость призналась, что сомневалась, раскрывать ли подробности, однако все же решила поделиться историей. У Гадот на фоне четвертой беременности возникли серьезные проблемы со здоровьем. Актрису мучили невыносимые головные боли, из-за которых она просто не могла встать с постели. Наконец, Галь обратилась за помощью к врачам. Оказалось, что актриса страдала от огромного тромба в мозге, который нужно было немедленно удалить. И все это знаменитость узнала, когда находилась на восьмом месяце беременности.

"В феврале, на восьмом месяце беременности, у меня диагностировали огромный тромб в мозгу. Неделями я терпела невыносимые головные боли, которые приковали меня к постели, пока я наконец не прошла МРТ, которая открыла ужасную правду. В одно мгновение я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и в разгар тяжелого года все, что я хотела, это держаться и жить", – поделилась актриса.

Галь Гадот с новорожденной дочерью / Фото: instagram.com/gal_gadot

Галь Гадот немедленно обратилась к врачам. Сначала с помощью кесарева сечения актриса родила четвертого ребенка, после чего ей экстренно сделали операцию на мозге по удалению тромба. В конце концов, хирургическое вмешательство прошло отлично. Актриса говорит, что сейчас полностью здорова, за что очень благодарна врачам. Знаменитость также обратилась к подписчикам и призвала заботиться о своем здоровье и обращать внимание даже на малейшие сбои в организме.

"Мы поспешили в больницу, и через несколько часов мне сделали срочную операцию. Моя дочь Ори родилась в этот момент неопределенности и страха. Благодаря чрезвычайной команде врачей и неделям преданной заботы я выдержала и начала путь к выздоровлению. Сегодня я полностью исцелена и полна благодарности за жизнь, которую мне вернули", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно украинская певица Елена Тополя призналась, что в этом году перенесла операцию. Хирургическое вмешательство исполнительнице понадобилось из-за диастаза.

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