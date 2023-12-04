Звезде фильма "Дюна" на мероприятии зарядили прямо в лицо и травмировали глаз

Известной британской актрисе Флоренс Пью, которая сыграла во второй части фильма "Дюна", на мероприятии неизвестные зарядили прямо в лицо.

Неприятный инцидент произошел на пресс-конференции, состоявшейся в Сан-Паулу, Бразилия. Актриса туда прибыла вместе со своими коллегами-актерами Тимоти Шаламе, Остином Батлером и Зендеей, чтобы пообщаться с фанами о выходе второй части "Дюны".

Когда артисты позировали перед камерой, чтобы сделать общую фотографию, кто-то из присутствующих бросил неизвестный предмет и попал Флоренс прямо в лицо. Актриса сразу схватилась за травмированный глаз, тем временем ее коллеги развернулись к ней и стали помогать.

Флоренс Пью не стала комментировать инцидент в своих соцсетях. Похоже, знаменитость не получила серьезных травм.

Отметим, порой поклонники могут швырнуть какой-то предмет и попасть в артиста. Однако и знаменитости могут перейти границу дозволенного. Недавно певица Cardi B изо всех сил швырнула микрофон, который попал в поклонницу и серьезно ее травмировал.

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