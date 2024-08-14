Звезде "Лиги Смеха" Розовому вставили титановую пластину в череп: как выглядит его травма

Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый сообщил, что ему вставили титановую пластину в череп.

Юморист сейчас находится на реабилитации, где восстанавливается после полученного тяжелого ранения головы на фронте. В частности, Виктору Розовому уже вставили титановую пластину в череп. Комик показался на больничной койке и поделился, что шрамов у него не стало больше, а вот железа в голове – да.

Виктор Розовый / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

"Шрамов не прибавилось. А железа в голове стало больше", — отметил юморист.

Виктор Розовый / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Кроме того, шоумен показал, как ему подбирали титановую пластину. В частности, специалисты сделали 3D снимок головы Виктора Розового. На кадре, которым поделился комик, можно увидеть, как выглядел его череп после получения тяжелой травмы. Также юморист показал и титановую пластину, которую ему вставили в голову.

"Моя травма в 3D и пластина", – подписал кадры комик.

Титановая пластина Виктора Розового / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Виктор Розовый получил серьезную травму на фронте – что известно

В марте этого года юморист, который защищал страну от российских оккупантов, во время выполнения боевой задачи получил серьезное ранение на фронте. Виктора Розового сразу госпитализировали и провели ряд операций, чтобы нормализовать его состояние.

Сначала комика планировали доставить на лечение за границу, где есть замечательные медики, которые специализируются на таких видах тяжелых травм. Однако состояние Розового не позволяет ему совершать поездок на длинные дистанции. В настоящее время шоумен находится в Украине, где проходит процесс реабилитации. Рядом с ним находится его жена Ольга, которая поддерживает мужа.

Виктор Розовый получил тяжелое ранение на фронте: в каком состоянии комик сейчас? – ЖВЛ представляет

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