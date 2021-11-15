Звезде "Моей прекрасной няни" Гаркалину могут ампутировать руку из-за коронавируса

Актер находится в тяжелом состоянии в больнице.

Состояние российского актера и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Валерия Гаркалина, которого недавно госпитализировали в больницу, ухудшилось.

Артист тяжело переносит болезнь. К слову, у 67-летнего актера начался тромбоз артерий рук. Врачи своевременно это обнаружили и направили его к хирургу. Впрочем, медик сообщил, если состояние больного будет и дальше ухудшаться, то придется ампутировать руку.

"Врач постоянно следит за состоянием здоровья Валерия Борисовича. К сожалению, его состояние ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его выводу, правая рука Валерия Борисовича более или менее целая, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку", — пишет kp.ru.

Валерий Гаркалин / kino-teatr.ru

К слову, врачи делают все возможное, чтобы помочь актеру. Они надеются, что тромбоз удастся побороть.

Отметим, Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу еще в начале октября. У артиста диагностировали критическую стадию пневмонии, а также серьезное поражение легких – 75-85%. Гаркалина ввели в состояние искусственной комы, чтобы его организму было легче справиться с болезнью.

К слову, болезнь у мужчины развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

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