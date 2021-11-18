Звезде "Великолепного века" Бураку Озчивиту грозит до четырех лет заключения за решеткой

Звезде "Великолепного века" Бураку Озчивиту грозит до четырех лет заключения за решеткой

На актера пожаловались коллеги со съемочной площадки.

Популярному турецкому актеру, звезде "Великолепного века", Бураку Озчивиту грозит до четырех лет заключения за решеткой из-за скандала на съемочной площадке.

Коллеги звезды утверждают, что во время съемок фильма "Основание: Осман" Бурак вел себя агрессивно, угрожал им и унижал.

Бурак Озчивит / instagram.com/burakozcivit

Кстати, в ближайшее время по этому делу состоится суд. Если вина актера будет доказана, то ему грозит от трех месяцев до четырех лет заключения.

Сам же актер все отрицает. Он уверяет, что хорошо общался со своими коллегами, а пожаловались на него недоброжелатели.

Бурак Озчивит с женой и сыном / instagram.com/burakozcivit

Напомним, Бурака Озчивита сейчас считают одним из самых популярных актеров Турции. Он женат на напарнице по сериалу "Королек — птичка певчая" Фахрие Эвджен и воспитывает 2-летнего сына.

Новости мира: звезде турецких сериалов Бураку Озчивиту грозит тюрьма

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