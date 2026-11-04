Звездная дружка на "свадьбе" Дантеса залезла на стол и зажгла страстными танцами в мини

Мишель Андраде и MONATIK / © пресс-служба MONATIK

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Украинская певица Мишель Андраде удивила неожиданным образом в новом клипе тренера «Голоса країни-14» MONATIK.

Артистка предстала в роли дружки в костюме ангела и устроила пикантный танец прямо на столе во время продолжения истории «свадьбы» Владимира Дантеса и KOLA.

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Так, в финальной части музыкальной видеотрилогии под названием «АнгелаМ» Мишель появляется в коротком платье и с крыльями за спиной. По сюжету она забирается на праздничный стол и начинает энергично танцевать, привлекая внимание гостей. Впоследствии к артистке присоединяется и сам MONATIK — вместе они продолжают зажигательный танец уже на опустевшем столе.

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Новый клип раскрывает главную сюжетную неожиданность всей трилогии. Как объяснил исполнитель, Иосиф, которого сыграл BRYKULETS, с самого начала пел не невесте Марии, а ее дружке, которую сыграла Мишель. Именно этот поворот заставляет иначе посмотреть на события предыдущих видеоработ.

«АнгелаМ» стала третьим и завершающим актом музыкальной истории, которую MONATIK начал летом с клипа «Тому що…». В первой части DANTES и KOLA сыграли жениха и невесту Андрея и Марию, Мишель Андраде появилась в роли дружки, а BRYKULETS исполнил партию Иосифа. Второй клип — «НуМо» — продолжил сюжет за свадебным столом, где MONATIK произнес тост за мечту и светлое будущее.

Сам артист признался, что композицию «АнгелаМ» написал еще в 2014 году, однако именно теперь она получила новое сюжетное прочтение. По его замыслу, история поднимает тему людей, которые настолько сосредотачиваются на чужом счастье, что вместо того, чтобы строить свое, пытаются разрушить чужое.

Мишель Андраде и MONATIK / © пресс-служба MONATIK

«Это о том, что некоторые люди настолько зацикливаются на чужом счастье, что не находят времени и сил, чтобы построить свое и скорее разрушат все. Не относитесь к этому серьезно. Это вымышленная история о неожиданно "опасной" любви», — объяснил MONATIK.

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Идея музыкального триптиха принадлежит самому исполнителю, а режиссером всех трех видеоработ стал Руслан Махов. Благодаря последовательному развитию сюжета каждый клип дополняет предыдущий, а финал предлагает зрителям переосмыслить всю историю свадьбы.

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