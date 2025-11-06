Звездная коллега Яны Глущенко из "Дизель Шоу" раскрыла, как отреагировала на уход юмористки из проекта

Юлия Мотрук и Яна Глущенко

Реклама

Актриса и участница "Дизель шоу" Юлия Мотрук откровенно рассказала, как восприняла решение своей коллеги Яны Глущенко покинуть юмористический проект.

Весной Глущенко сообщила, что завершает многолетнее сотрудничество с командой "Дизелей" и планирует развиваться в новых направлениях. Для многих это стало неожиданностью — не исключение и Мотрук. Звезда призналась, что сначала была шокирована, но в итоге поддержала коллегу.

"Я была в шоке. Ты понимаешь, что она так решила. Не можешь говорить ей: "Яна, подумай, не уходи". И ты как мама наблюдаешь, как ребенок идет в следующую жизнь, делает следующие шаги. Я верю в нее и знаю, что все у нее получится. Она крутая. Оскар идем с ней вдвоем получать", — с юмором сказала Мотрук в шоу "По хатах".

Реклама

Юлия Мотрук

Также актриса затронула тему покойной коллеги Марины Поплавской, которую вспоминают и зрители, и коллеги "Дизель шоу". В адрес Мотрук иногда звучат упреки, что она "заменила" Поплавскую в коллективе, однако сама артистка отрицает это. Хотя потеря Поплавской оставила глубокий след в коллективе, Юлия подчеркнула, что память о ней живет в сердцах всех "дизелей".

"Когда это все произошло, я помню, что это была неделя шока, будто у тебя забрали родного человека. Она была матерью для всех, незаменимым человеком. Я ей всегда благодарна за все. Я не считаю, что кого-то замещаю. Просто благодаря тому, что я знакома со всеми ими, я как раз и дошла до какой-то своей ступеньки. Так получилось, к сожалению. Но мы знаем, что она с нами, однозначно", — добавила актриса.

Напомним, недавно была седьмая годовщина со дня гибели юмористки Марины Поплавской. На фоне этого сестра покойной обвинила Егора Крутоголова во лжи и раскрыла правду об обещаниях, которые давали племянницам актрисы после трагедии. По ее словам, руководство "Дизель шоу" уверяло, что приобретет для дочерей Марины квартиры, однако этого так и не произошло.