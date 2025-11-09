Звездная коллега Юрия Ткача насмешила забавным поздравлением ко дню рождения юмориста

Юрий Ткач и Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna

Реклама

Актриса и юмористка Екатерина Никитина публично поздравила своего коллегу Юрия Ткача с днем рождения.

В Instagram Екатерина опубликовала несколько забавных фото со знаменитостью. Также артистка дополнила кадры коротким, но искренним текстом.

«Я тебя люблю. С Днем рождения. Спасибо, что ты есть в моей жизни! Ты прекрасен. Ты искренний. Ты душа. Если кто-то думает о тебе иначе, я готова бить морды», — в шутку подчеркнула Никитина, что готова «защищать» именинника от любых оскорблений по-своему.

Реклама

Пост Екатерины Никитиной / © instagram.com/nikitkinna

Пост Екатерины Никитиной / © instagram.com/nikitkinna

Публикация мгновенно собрала волну теплых комментариев от поклонников и коллег. Большое количество поклонников отметили, что между Никитиной и Ткачом действительно существует теплая дружба и творческая химия на сцене.

Напомним, недавно Юрий Ткач прокомментировал слухи о предстоящем пополнении в семье. Супруги посетили гендер-пати, а поклонники начали активно обсуждать опубликованные кадры.