Звездная крестная Каменских высказалась о ее позиции после громкого скандала с ювелирным брендом

Алла Кудлай и Настя Каменских

Народная артистка Украины Алла Кудлай прокомментировала резонанс вокруг своей крестницы, певицы Насти Каменских.

Неделями ранее исполнительница оказалась в центре громкой дискуссии из-за выступлений в США и заявлений о языке, которые разделили мнения украинцев. Высказывания Насти о "неважно на каком языке разговаривать" дошли и до известного бренда, амбассадором которого выступала звезда. В результате бизнес досрочно разорвал с ней сотрудничество, в результате чего Каменских потеряла репутацию и миллионы гривен.

Кудлай в разговоре с "Суспільне Культура" отметила, что, несмотря на резонанс, она продолжает восхищаться талантом Каменских. Артистка с нежностью и любовью сказала, что наслаждается ее творчеством.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

"Настенька моя — мое солнышко. Я ее могу слушать бесконечно. Она невероятная. И главное для певца — что?" — спросила у журналистки знаменитость.

Когда ведущая предположила, что речь идет о гражданской позиции, Кудлай уточнила, что для нее прежде всего важен голос. При этом народная артистка Украины отказалась обсуждать скандальные заявления Каменских.

"Гражданская позиция — это такое дело... Для артиста самое важное — тембр голоса. И у Насти он уникальный. Я не знаю, что сказать (о языковом скандале вокруг Каменских — прим. ред.). Это ее личное дело. Ну что ты сделаешь? Я не хочу ничего говорить, но я ее люблю", — пояснила Кудлай.

