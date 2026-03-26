Звездная кума Юлии Саниной рассказала об их конфликте и почему пять лет не общается с ней

Юлия Санина, Вал Бебко и Катя Царик

Украинский режиссер Катя Царик рассказала о конфликте с лидером группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее мужем, музыкантом Валом Бебко.

В частности, знаменитости являются кумовьями. Катя Царик крестила сына артистов. Однако в 2021 году их дружеские отношения пошатнулись. Произошло это на фоне отказа группы The Hardkiss участвовать в концерте ко Дню Независимости, режиссером которого была Катя Царик. Тогда коллектив объяснил это тем, что отдал предпочтение другим проектам.

Катя Царик в интервью Славе Демину признается, что ее обидел не сам отказ группы выступать на концерте. Режиссер уверяет, что с пониманием к этому относится. Царик обидела коммуникация их приятелей. По ее словам, с ней повели себя как с режиссером концерта, а не как с подругой.

"Эта история тянется с 2021 года, со Дня Независимости. К ним, как к группе, у меня вопросов не было. Они имели право отказаться, и у меня нет обиды на то, что они отказались участвовать в концерте ко Дню Независимости. У меня обида за то, что в той ситуации была форма подать информацию как артисты и как друг, когда ты звонишь и говоришь: "Ситуация такая, для нас важно вот это, как нам сделать, чтобы никто не поссорился". В той ситуации со мной общались как с режиссером, а не как с подругой", - призналась знаменитость.

Катя Царик также дала понять, что ее обидело отношение Юлии Саниной и Вала Бебко во время войны. К слову, режиссер осталась в Украине, а артисты поселились за границей. Кате Царик обидно, что ее кумовья ни разу не поинтересовались, как у нее дела. Наконец, знаменитости уже почти пять лет не общаются и не поддерживают связь.

"Я думаю, Юля и Вал не понимают, почему у меня обида. Они, наверное, думают, что это из-за их отказа. Здесь немного другая ситуация. Уже не говоря о том, что когда началась война, и за эти шесть лет никто у меня не спросил, будучи не в Украине, как у нас здесь дела, зная, что мы в Украине. Здесь ситуация, когда вроде никто ничего плохого друг другу не сделал, но общение завершилось", - добавила режиссер.

