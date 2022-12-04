Звездная свадьба 2022: роспись на передовой снайперши Эмеральд и громкий праздник Лопес и Аффлека

Кто-то устраивал громкий праздник, кто-то – скромный и тайный, а некоторые в этом году решили обвенчаться.

Редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года.

Несмотря на печальные события, случившиеся 24 февраля, 2022 год был наполнен и радостными мгновениями, в частности свадьбами. Многие знаменитости в этом году пошли под венец. Кто-то женился на передовой, кто-то организовывал скромную и тайную свадьбу, а некоторые уже не впервые связали себя узами брака.

В этом году многие украинские и голливудские звезды пошли под венец. Итак, предлагаем вспомнить, знаменитостей, которые в этом году связали себя узами брака и какой была их свадьба.

Холли Берри и Ван Хант

Популярная голливудская актриса в январе этого года тайно вышла замуж. Избранником знаменитости стал музыкант Ван Хант. Влюбленные решили провести праздничный день только в компании друг друга. Знаменитости поехали в тропическую страну, где и узаконили свой брак.

Холли Берри со своим мужем / Фото: instagram.com/halleberry

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Украинский актер Макс Девизоров, который служит в рядах ВСУ, в конце мая впервые женился. Избранницей звезды стала его коллега по сцене, актриса Светлана Гордиенко.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

Сделал предложение Макс возлюбленной через видеосвязь прямо во время службы. Свадебная роспись пары проходила в ЗАГСе Днепра, куда Девизорова отпустили на один день со службы в Донецкой области. Актер-защитник был одет в военную форму, а его жена – белое платье. Среди приглашенных гостей были только побратимы Максима.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

Влюбленные все же планируют организовать громкую свадьбу, но уже после победы Украины над оккупантами.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Поп-звезжа в июне наконец-то воплотила мечту в реальность: артистка вышла замуж за своего возлюбленного, фитнесс-тренера Сэма Асгари. Избранник исполнительницы сделал предложение ей еще в сентябре прошлого года. Впрочем, артистка долго не могла самостоятельно распоряжаться своей жизнью из-за отца, который был ее опекуном. В ноябре 2021 года Бритни стала свободной, ведь суд прекратил 13-летнее попечительство.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

В июне артистка наконец-то сыграла свадьбу. На праздник певица пригласила только близких друзей, которых оказалось около 100 человек. Никого из родных Спирс не приглашала, кроме сыновей. Впрочем, их не было на празднике.

Кстати, не обошлась свадьба и без досадных инцидентов. На праздник ворвался экс-муж певицы — Джейсон Александр, который хотел сорвать церемонию. В конце концов, полиция задержала мужчину.

Линдси Лохан и Бадер Шамас

Скандальная актриса в этом году тоже лишилась статуса холостячки. Свадебную церемонию Линдси и Бадер устроили тайную. Впоследствии актриса поделилась в фотоблоге, что она с июля имеет статус жены. В общем, пара обручилась еще осенью прошлого года.

Линдси Лохан с мужем / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Олег Сенцов и Вероника Вельч

В начале июля режиссер и экс-заключенный Кремля Олег Сенцов во второй раз женился. Избранницей знаменитости стала директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч.

Олег Сенцов и Вероника Вельч / Фото: Олег Сенцов / Facebook

На свадьбу Олега отпустили на несколько дней с фронта, где он защищает Украину от российских оккупантов. Вероника на роспись выбрала вышитое платье, а Олег был одет в военную форму. Впоследствии стало известно, что избранница режиссера беременна.

Олег Сенцов и Вероника Вельч / Фото: Севгиль Мусаєва / Facebook

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Голливудские актеры отпраздновали свадьбу на Ямайке. Праздничное событие случилось в июле на роскошном курорте Golden Eye в Очо-Риосе.

Кирстен Данст и Джесси Племонс / Фото: Associated Press

Кстати, влюбленные не торопились официально становиться мужем и женой. Заручились Кристен и Джесси еще в 2017 году. Впоследствии актриса родила возлюбленному двух сыновей.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

В середине июля влюбленные через 20 лет наконец-то сыграли долгожданную свадьбу. Сначала пара провела тайную церемонию. Впоследствии Дженнифер и Бен организовали громкую свадьбу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

На праздник были приглашены дети знаменитостей от предыдущих браков и близкие друзья. Сама церемония прошла в поместье Аффлека в Райсборо. После свадьбы Лопес взяла фамилию мужа. Теперь певица просит называть ее "миссис Аффлек".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Впрочем, был и досадный инцидент, очень огорчивший Дженнифер. Кто-то "слил" в Сеть видео, где Лопес исполняет танец для Аффлека и поет ему песню. Это был сюрприз от Дженнифер для своего мужа. Кто-то это снял на видео и продал прессе. Певица крайне возмутилась из-за этого.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Иракли Макацария и Лиза Чичуа

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария в конце апреля сделал предложение своей возлюбленной Лизе Чичуа, которая младше его на 17 лет. Уже 23 июля пара сыграла пышную грузинскую свадьбу. Кстати, в тот же день молодожены обвенчались.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа

Анна Остапенко и Александр Невзоров

Украинские актеры сделали негромкую свадьбу. Анна надела на роспись белое сдержанное платье и кеды, а Александр выбрал ту же обувь и белую рубашку с брюками.

Фото: _annet_cat/Instagram

Кстати, в их свадьбы была и благотворительная цель. Вместо подарков парочка просила фанатов переводить средства детям, пострадавшим от развязанной Россией войны в Украине.

Фото: _annet_cat/Instagram

Евгений Синельников и Наталья Клипа

Влюбленным пришлось вместе пережить немало испытаний. Сделал предложение Евгений возлюбленной в Гостомеле в марте прямо под вражескими обстрелами. Как рассказывал Синельников, он тогда понимал, что другой возможности может просто не быть.

Евгений Синельников и Наталья Клипа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Свадьбу пара сыграла в августе в Буче, ведь этот город стал для них символическим. Церемония прошла в их доме, где они прятались от российских оккупантов. На свой праздник супруги пригласили только самых родных им людей.

Евгений Синельников и Наталья Клипа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Супруги женились два года назад. В этом году влюбленные решили обвенчаться. Хотя Даша и Никита запланировали венчание уже давно, но полномасштабная война в Украине ускорила их планы.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Для праздничного события, которое состоялось в сентябре, они выбрали сдержанные наряды: Никита – брюки и белую рубашку, Даша – белое платье.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Как делились влюбленные, венчание для них очень важное событие, ведь теперь они обручены духовно.

Саша Бо и Платон Тарнавский

Блогерша в сентябре во второй раз вышла замуж. Избранником знаменитости стал ее близкий друг Платон Тарнавский, с которым она начала встречаться сразу после развода с первым мужем.

Саша Бо и Платон Тарнавский / Фото: instagram.com/sashaabo

Свадьбу знаменитость сделала довольно сдержанную. Саша выбрала белое атласное платье и обошлась без фаты. Платон надел светлый костюм. Сыновья Саши трогательно выносили молодоженам свадебные кольца, а первый танец влюбленных прошел под песню выступавшего на свадьбе украинского певца LAUD.

Саша Бо и Платон Тарнавский / Фото: instagram.com/sashaabo

Илона Гвоздева и Иван Хомячук

Пара женилась еще восемь лет назад. Но в этом году влюбленные решили обвенчаться. Праздничное событие состоялось в сентябре в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. На церемонию Илона выбрала белое сдержанное платье и фату, а ее муж – костюм.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: viva.ua

Дети пары тоже присутствовали на венчании, они выносили родителям обручальные кольца.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: viva.ua

Евгений Козлов и Юлия Буйновская

Украинские актеры в сентябре решили организовать скромную свадебную церемонию. Официально мужем и женой они стали в одном из ЗАГСов Киева. От пышных костюмов пара отказалась. Они выбрали сдержанный наряд в одинаковых цветах. На свадьбе были только самые близкие люди. Родители не смогли приехать, поэтому наблюдали за церемонией онлайн.

Егор Козлов и Юлия Буйновская / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Анна Тринчер и Александр Волошин

Пара не стала долго оттягивать, поэтому меньше чем через год после роскошного предложения руки и сердца, сыграла свадьбу. Церемонию Анна и Александр организовали достаточно сдержанно – в кругу родных и близких им людей.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впрочем, возникали и довольно досадные инциденты. Во время организации случились некоторые сложности, в частности, погода испортилась, и молодоженам пришлось менять планы.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

После свадьбы Анна отказалась брать фамилию мужа, из-за чего у новоиспеченных супругов возникла ссора. Впоследствии певица вообще потеряла обручальное кольцо, но любимый подарил ей новое.

Анна Тринчер и Александр Волошин

Сергей Журавлев и Юлиана

Украинский актер, служащий в рядах Вооруженных сил Украины, решил жениться в сентябре. Избранницей знаменитости стала девушка по имени Юлиана.

Свадьба Сергея Журавлева / Фото: instagram.com/taraden

Хотя пара и решила сделать скоромную свадьбу, невеста надела сдержанное белое платье, а жених – черный костюм. На праздник Серий и Юлиана пригласили близких и родных людей.

Сергей Журавлев / Фото: instagram.com/taraden

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк

Украинская защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" 15 октября вышла замуж прямо на передовой в Харьковской области. Расписывал Евгению и Евгения генерал ВСУ.

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Со своим избранником Евгения познакомилась на войне. Муж снайперши тоже военный.

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Кстати, впоследствии стало известно, что Евгения ждет на ребенка. Вскоре у пары родится девочка.

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Оксана Черкашина и Зоя Лактионова

Украинская актриса Оксана Черкашина в ноябре вступила в брак со своей возлюбленной, режиссером Зоей Лактионовой.

Церемония пары состоялась в Варшаве, куда они пригласили самых близких людей. Влюбленные организовали украинскую свадьбу с песнями, танцами и другими развлечениями для гостей.

Оксана Черкашина и Зоя Лактионова

Кстати, все подарки со свадьбы парочка отправила мирным пострадавшим от войны жителям и украинским военным.

Тейлор Лотнер и Тейлор Доум

Звезда фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер женился на возлюбленной Тейлор Доум в ноябре. Свадебная церемония влюбленных состоялась в Калифорнии, недалеко от винодельческой Epoch Estate Wines.

Невеста на праздник выбрала сдержанное белое платье, а вот жених – черный смокинг. На свадьбу пара пригласила около 30 гостей.

Кстати, любимая актера охотно согласилась взять его фамилию, поэтому из-за одинаковых имен влюбленные станут полными тезками. Как отметил Лотнер, они будут "одним целым".

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