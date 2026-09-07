Звездные бабушки и дедушки: Сиетаблаев, Горбунов и другие украинские знаменитости, у которых уже есть внуки

Ахтем Сеитаблаев, Ольга Сумская, Юрий Горбунов

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Для многих украинских знаменитостей статус бабушки или дедушки наступил гораздо раньше, чем могли предположить их поклонники. Пока одни звезды воспитывают маленьких детей, у других уже есть внуки, и они признаются, что эта роль открыла для них совершенно новый этап жизни.

Кто-то из них активно проводит время с малышами и делится семейными фотографиями, а кто-то видит внуков реже из-за того, что семья живёт за границей. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить украинских знаменитостей, которые уже стали бабушками и дедушками.

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Инна Белоконь («мама» Верки Сердючки)— впервые стала бабушкой

Инна Белоконь с внучкой / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

Актриса Инна Белоконь, которую миллионы украинцев знают как сценическую «маму» Верки Сердючки, в 2024 году пережила одно из самых важных событий в своей жизни. Знаменитость впервые стала бабушкой.

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В апреле 2024 года дочь артистки Яна Макогон родила первенца. В семье появилась девочка, которую назвали Вероникой. С тех пор Инна Белоконь примерила на себя новую роль, которая существенно отличается от её яркого сценического образа.

Инна Белоконь с мужем и внучкой / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

За кулисами концертов, перевоплощений и многолетней работы бок о бок с Андреем Данилко актриса, прежде всего, остается заботливой мамой, а теперь ещё и бабушкой. Появление маленькой Вероники стало особенным событием для всей семьи.

Юрий Горбунов стал дедушкой ещё 15 лет назад

Юрий Горбунов с бывшей женой и приемной дочерью / © Архів

Для многих поклонников Юрия Горбунова может стать неожиданностью тот факт, что у телеведущего уже много лет есть внучка.

Шоумен стал дедушкой ещё в 2011 году. Тогда Ксения — дочь его первой жены Людмилы, которую Горбунов удочерил, — родила девочку Полину.

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Со временем жизнь развела семью по разным странам. Сейчас Ксения вместе со своей семьёй живёт в США, поэтому дедушке и внучке не всегда удаётся часто видеться, однако ведущий поддерживает связь на расстоянии.

Ахтем Сеитаблаев стал «hart-baba»

Ахтем Сеитаблаев с дочерью и внучкой / © instagram.com/akhtemseit

Особый статус у дедушки имеет также режиссёр и актёр Ахтем Сеитаблаев. В январе 2023 года его старшая дочь Назли родила девочку Ариану.

С тех пор в жизни знаменитости появилась ещё одна важная роль. Ахтем Сеитаблаев не скрывает тёплых чувств к внучке и время от времени делится семейными моментами.

Ахтем Сеитаблаев с внучкой / © instagram.com/akhtemseit

В то же время артист называет себя дедушкой на крымскотатарском языке — hart-baba. Для Сеитаблаева это не просто новый семейный статус, но и возможность передать следующему поколению свою культуру, традиции и семейную историю.

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Ахтем Сеитаблаев с внучкой / © instagram.com/akhtemseit

Появление маленькой Арианы стало особенным событием для большой семьи актера, который всегда с теплотой отзывается о своих детях.

Ахтем Сеитаблаев с внучкой / © instagram.com/akhtemseit

Ольга Сумская — бабушка двоих внуков

© Viva

Одна из самых известных украинских актрис, Ольга Сумская, также уже давно стала бабушкой.

Старшая дочь артистки Антонина Паперна стала мамой двоих детей. У Ольги Сумской есть внучка Ева и внук Даниил.

В настоящее время семья не делится подробностями своих отношений и не рассказывает публично, поддерживают ли они связь. Известно лишь, что после начала полномасштабной войны Антонина осталась жить в России вместе со своим мужем и детьми.

Для многих поклонников Сумская до сих пор ассоциируется с образом одной из самых красивых и ярких украинских актрис, поэтому тот факт, что она уже бабушка, порой вызывает искреннее удивление.

У Виктора Павлика двое внуков

Виктор Павлик / © instagram.com/viktorpavlik

Певец Виктор Павлик — отец многодетной семьи и, кроме того, у него уже есть двое внуков.

Старший внук артиста Давид родился ещё в 2009 году. Мальчик — сын старшего сына певца Александра Павлика.

Сын и внук Виктора Павлика / © instagram.com/viktorpavlik

Кроме того, у Виктора Павлика появился внук благодаря его дочери Кристине. Таким образом, артист уже успел не только побыть отцом взрослых детей, но и примерить на себя роль дедушки.

Виктор Павлик с дочерью Кристиной и внуком_1 / © instagram.com/viktorpavlik

В то же время у артиста есть маленький сын Михаил, которого ему родила жена Екатерина Репьяхова. Таким образом, семейная ситуация Павлика довольно необычна: артист одновременно воспитывает маленького ребенка и имеет внуков.

Именно такие истории в очередной раз развенчивают стереотип о том, что появление дедушки или бабушки обязательно означает конец активного родительства.

Семен Горов — дедушка троих внуков

Семен Горов

Режиссёр и клипмейкер Семен Горов также может похвастаться большой семьёй.

Знаменитость стал дедушкой благодаря своей дочери — телеведущей и актрисе Стасе Ровинской. Сейчас у него трое внуков.

Первого внука, которого назвали Эваном, Стася родила в 2014 году. Впоследствии их большая семья стала ещё больше.

Семен Горов известен украинцам прежде всего благодаря своей деятельности в сфере музыки и телевидения. Однако помимо своей профессии режиссёр играет ещё одну важную роль — роль дедушки.

Стася Ровинская с семьёй / © instagram.com/sia_rovinska

Статус бабушки или дедушки вовсе не означает, что знаменитости уходят из активной жизни или отказываются от карьеры. Истории украинских звезд ярко это демонстрируют.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала, какимы были первые выступления украинских звезд. Например, певица Оля Полякова выходила на сцену без короны, а артистка Тина Кароль принимала участие в "Караоке на Майдане".

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