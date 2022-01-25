Звездные дети: кто из украинских знаменитостей воспитывает сыновей

Артистов считают не только профессионалами своего дела, но и примерными родителями.

Звезды украинского шоу-бизнеса успевают всюду – и на съемки, и на репетиции, а также выделяют время на хобби, отдых и семью.

Многих артистов считают не только профессионалами своего дела, но и примерными родителями. Ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото украинских знаменитостей и их дочерей, а теперь предлагает посмотреть на сыновей селебритис.

Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык – мама двух сыновей. Старшему наследнику звезды Глебу – 22 года. Его исполнительница родила от бывшего любимого, манекенщика Андрея Оверчука.

Глеб / instagram.com/bilyk_iryna

Младшему сыну артистки Табризу – 6 лет. Его отец – российский фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Это был первый официальный муж Билык, с которым она развелась в 2021 году.

К слову у Глеба талант к рисованию, а Табриз, несмотря на возраст, уже зарабатывает деньги, снимаясь в рекламе.

Рисунок Глеба / instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык с сыном / instagram.com/bilyk_iryna

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева, кроме 6-летней дочери Валерии, также воспитывает маленького сына Доминика. Мальчик родился 11 октября в 2020 году. Малыш – копия звездной мамы.

Илона Гвоздева с сыном / instagram.com/ilonagvozdeva

MONATIK

Мультиартист Дмитрий Монатик часто публично благодарит свою жену Ирину за двух сыновей, которых безгранично любит. Пара воспитывает Даню, которому 6 лет, и 5-летнего Платона.

MONATIK с семьей / instagram.com/monatik_official

К слову, младший сын, как и его звездный папа, тоже артистичен. В частности, мальчик любит устраивать зажигательные танцы.

Джамала

Певица Джамала воспитывает с мужем 3-летнего Эмира-Рахмана и 1,5-летнего Селима-Гирая.

Джамала с мужем и сыновьями / instagram.com/jamalajaaa

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина шесть лет назад родила своему мужу, креативному продюсеру коллектива Валу Бебко сына Даниила. Мальчик – копия отца.

Юлия Санина с сыном / instagram.com/the_hardkiss

Тина Король

Артистка Тина Кароль недавно отпраздновала 13-летие своего единственного сына Вениамина. Юноша живет и учится в Лондоне. В элитную школу Тина отправила сына в 7 лет. На каникулы парень приезжает к маме и они устраивают незабываемые путешествия.

instagram.com/tinakarol_fantina

Артистка уже не раз признавалась, что теперь мечтает о дочери.

Виктор Павлик

Певец Виктор Павлик – многодетный папа. В апреле в 1984 году у 18-летней звезды родился сын Александр, которого ему подарила первая жена. Первенец пошел по стопам отца. Он участвовал в талант-шоу и тоже стал артистом. Сейчас Саше 37 лет, он женат и воспитывает сына.

Александр Павлик / instagram.com/alex_pavlik15

Вторая жена подарила ему дочь Кристину, а третья – сына Павла. На 22 году жизни он, к сожалению, умер после длительной борьбы с раком.

facebook.com/vpavlik100

В 2021 году Павлик снова стал папой. Четвертая жена знаменитости, его концертный директор Екатерина Репяхова, родила мальчика, которого назвали Михайликом. Недавно ему исполнилось 7 месяцев.

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik

Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човнык – родители двух мальчиков. Супруги воспитывают 10-летнего Юрия и 6-летнего Олега.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / instagram.com/irynafedyshyn

Пара призналась, что очень мечтает стать родителями дочери.

Екатерина Осадчая

Ведущая "Свытського життя" Екатерина Осадчая – мама троих. Впервые звезда канала 1+1 узнала радость материнства в 19 лет. Она родила сына Илью от бывшего супруга, депутата Олега Полищука. В прошлом году юноша уже поступил в университет.

instagram.com/kosadcha

В 2017 году Осадчая вышла замуж за продюсера и шоумена Юрия Горбунова. 18 февраля того же года родился сын Иван. 19 августа в 2021-м у супругов родился еще один мальчик, которого назвали Даниилом. Осадчая стала многодетной мамой в 37 лет.

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их сыновья / instagram.com/kosadcha

Настя Приходько

Исполнительница Настя Приходько тоже дважды стала мамой сыновей. Кроме 11-летней дочери Наны, артистка воспитывает 6-летнего Гордея и маленького Луку, которому в марте исполнится год.

Настя Приходько с детьми / instagram.com/prykhodko_official

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