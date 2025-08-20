Звездные диеты: как Владимир Жогло похудел на 65 кг, а Наталья Могилевская — на 25

Наталья Могилевская и Владимир Жогло

Украинские знаменитости в последнее время сильно удивляют своими результатами похудения.

Кто-то серьезно взялся за вес, ведь это было просто необходимо для здоровья, кто-то хочет лучше выглядеть внешне, а кто-то с меньшим весом чувствует себя комфортнее. Методы похудения у звезд разные, но всех объединяет один самый главный секрет.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает подборку о звездных диетах, которые, например, юмористу Владимиру Жогло помогли похудеть на 65 кило, а певице Наталье Могилевской — на 25.

Владимир Жогло

Пик максимального веса юмориста достигал 164 кг. Ему просто необходимо было похудеть, чтобы не вредить здоровью. И артист взялся за свою фигуру. Он практически прекратил употреблять алкоголь, почти исключил из рациона жирное, жареное, мучное и сладкое. Кроме того, Владимир Жогло ест маленькими порциями. Также юморист делал операцию по уменьшению желудка. Наконец, это все дало результат. Шоумен избавился от 65 килограммов и весит сейчас 99.

Владимир Жогло до и после похудения

Владимир Дантес

Артист за три месяца похудел на 10 килограммов. Сейчас вес исполнителя составляет 70 кг. Владимир Дантес говорит, что регулярно тренировался в зале, правильно питался. Впрочем, певец признает, что были моменты, когда это давалось сложно. Однако дисциплина помогала ему идти к своей цели.

Владимир Дантес до и после похудения

Анатолий Анатолич

Шоумен похудел более чем на 10 килограммов. Ведущий, конечно же, придерживался правильного питания. Однако все же такого результата ему помог достичь спорт. Анатолий Анатолич обожает бег и в день преодолевает немало километров. Конечно, это все не могло не повлиять на его фигуру.

Анатолий Анатолич до и после похудения

Елена Кравец

Актриса избавилась от девяти килограммов. Знаменитость худела с помощью питания. Артистка работала вместе с диетологом. Они подобрали для Кравец именно такую диету, которая ей подходила. Наконец, актриса увидела на весах минус девять кило.

Елена Кравец после похудения / © скриншот с видео

Виктор Бронюк

Солист группы "ТіК" максимально весил 120 килограммов. Исполнитель начал худеть, ведь избыточный вес вреден для организма. Виктор Бронюк отказался от алкоголя, неконтролируемого потребления пищи и перешел на правильное питание. В результате певец похудел на 30 килограммов.

Виктор Бронюк до и после похудения

Наталья Могилевская

У исполнительницы большой опыт в похудении. Артистка трижды избавлялась от лишнего веса. На этот раз знаменитость похудела на 25 кило. Помогло ей в этом правильное питание. Кстати, с обновленным внешним видом Наталья Могилевская анонсировала эффектное возвращение в шоу-бизнес.

