- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 409
- Время на прочтение
- 2 мин
Звездные диеты: как Владимир Жогло похудел на 65 кг, а Наталья Могилевская — на 25
Звезды раскрыли секреты своего ошеломительного похудения.
Украинские знаменитости в последнее время сильно удивляют своими результатами похудения.
Кто-то серьезно взялся за вес, ведь это было просто необходимо для здоровья, кто-то хочет лучше выглядеть внешне, а кто-то с меньшим весом чувствует себя комфортнее. Методы похудения у звезд разные, но всех объединяет один самый главный секрет.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает подборку о звездных диетах, которые, например, юмористу Владимиру Жогло помогли похудеть на 65 кило, а певице Наталье Могилевской — на 25.
Владимир Жогло
Пик максимального веса юмориста достигал 164 кг. Ему просто необходимо было похудеть, чтобы не вредить здоровью. И артист взялся за свою фигуру. Он практически прекратил употреблять алкоголь, почти исключил из рациона жирное, жареное, мучное и сладкое. Кроме того, Владимир Жогло ест маленькими порциями. Также юморист делал операцию по уменьшению желудка. Наконец, это все дало результат. Шоумен избавился от 65 килограммов и весит сейчас 99.
Владимир Дантес
Артист за три месяца похудел на 10 килограммов. Сейчас вес исполнителя составляет 70 кг. Владимир Дантес говорит, что регулярно тренировался в зале, правильно питался. Впрочем, певец признает, что были моменты, когда это давалось сложно. Однако дисциплина помогала ему идти к своей цели.
Анатолий Анатолич
Шоумен похудел более чем на 10 килограммов. Ведущий, конечно же, придерживался правильного питания. Однако все же такого результата ему помог достичь спорт. Анатолий Анатолич обожает бег и в день преодолевает немало километров. Конечно, это все не могло не повлиять на его фигуру.
Елена Кравец
Актриса избавилась от девяти килограммов. Знаменитость худела с помощью питания. Артистка работала вместе с диетологом. Они подобрали для Кравец именно такую диету, которая ей подходила. Наконец, актриса увидела на весах минус девять кило.
Виктор Бронюк
Солист группы "ТіК" максимально весил 120 килограммов. Исполнитель начал худеть, ведь избыточный вес вреден для организма. Виктор Бронюк отказался от алкоголя, неконтролируемого потребления пищи и перешел на правильное питание. В результате певец похудел на 30 килограммов.
Наталья Могилевская
У исполнительницы большой опыт в похудении. Артистка трижды избавлялась от лишнего веса. На этот раз знаменитость похудела на 25 кило. Помогло ей в этом правильное питание. Кстати, с обновленным внешним видом Наталья Могилевская анонсировала эффектное возвращение в шоу-бизнес.