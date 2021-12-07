Звездные обнажения года: 52-летняя Джей Ло, трансгендер Пейдж и пышнотелая Lizzo

Кто из знаменитостей раскрепощенно демонстрировал свои формы в 2021-м.

В уходящем году знаменитости радовали фанатов не только новыми хитами, клипами и ролями в кино, но и горячими фотосессиями.

Редакция сайта ТСН.ua, подводя итоги 2021-го, предлагает вспомнить, кто из звезд представал перед камерами полностью обнаженными.

Дженнифер Лопес

Доказать, что еще есть порох в пороховницах, решила певица и актриса Дженнифер Лопес. 52-летняя звезда выпустила клип на трек In The Morning. В видео знаменитость полностью обнажилась и ошеломила идеальной фигурой.

Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес

Эллиот Пейдж

Голливудский актер-трансгендер Эллиот Пейдж в конце 2020-го сменил пол. В этом году 34-летняя звезда лент "Джуно" и "Начало" показал, как выглядит его тело после мастэктомии. Знаменитость, который ранее был известен как артистка Эллен Пейдж, опубликовал фото топлесс и произвел фурор в Сети.

Эллиот Пейдж / instagram.com/elliotpage

alyona alyona

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona не только ошарашила своим обнажением, но и попала в скандал. Артистка повторила снимок американской звезды Lizzo. На фото Алена оказалась полностью обнаженной, прикрыв пикантные места флагом Украины. Этот снимок наделал шума в Сети.

instagram.com/alyona.alyona.official

Бритни Спирс

Американская поп-дива Бритни Спирс отпраздновала освобождение из-под 13-летней опеки своего отца именно откровенным фото. Артистка уже готова делать, что хочет и поэтому сразу показала серию обнаженных фотографий. Правда, свои пикантные места она прикрыла смайликами в виде цветочков.

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Пользователи убеждены, что это – месть папе, который контролировал каждый ее шаг и состояние, а также, по ее словам, принудительно лечил литием и заставил поставить внутриматочную спираль.

Владимир Остапчук

Удивил пикантным фото украинский шоумен Владимир Остапчук. Во время отдыха с женой Кристиной на Мальдивах звезда настолько вдохновился райским местом и жарой, что полностью разделся на фото. Интимное место возлюбленная звезды прикрыла киви.

Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

В этом году откровенными съемками удивляли и беременные звезды. Среди них Эмили Ратаковски, Эшли Грэм и MamaRika. И пока plus-size модель еще ждет появления малыша, Ратаковски и Кочетова уже радуются материнству. Тем не менее, все они разделись на последних месяцах беременности.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata

Эшли Грэм

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

MamaRika

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Lizzo

Пышнотелая американская реперша Lizzo всеми руками за бодипозитив, поэтому часто демонстрирует свои формы. В течение года она делилась в Instagram не только снимками с фотосессий, но и откровенными селфи, где на ней вообще нет одежды. Так, знаменитость показывала тело без фотошопа, засветив целлюлит, складки на животе и другие особенности своей фигуры. К слову, фанаты в восторге от откровенности исполнительницы.

Lizzo / instagram.com/lizzobeeating

Måneskin

В октябре произвели настоящий фурор участники итальянской группы-победителя "Евровидения-2021" Måneskin. Коллектив устроил эротический фотосет. На снимках мокрые музыканты полностью обнажились и позировали друг возле друга. Свои пикантные места рокеры скрыли звездочками.

Måneskin / instagram.com/maneskinofficial

Звезды "Женского квартала"

Неожиданно в этом году разделись звезды "Женского квартала". Знаменитости снялись полностью обнаженные и без косметики, чтобы напомнить, что каждая женщина особенная и как важно оставаться собой, а не гнаться за трендами, глядя на идеальные картинки в Сети. В проекте приняли участие актрисы и певицы – Валерия Товстолес, Вера Кекелия, Алина Блажкевич, Анастасия Оруджева, Ирина Сопонару, Екатерина Никитина, Ирина Гатун, Лали Ергемлидзе, Марта Адамчук, Ольга Жуковцова, Александра Машлятина, Тетяна Песик, Анастасия Евтушенко и Элина Мбани.

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Даша Астафьева

Рекордсменкой с обнаженных фотографий уже не первый год можно назвать украинскую певицу и актрису Дашу Астафьеву. Звезда регулярно публикует в своем Instagram эротические фото. Модель не перестает удивлять роскошной фигурой.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Также в этом году артистка очаровала пользователей мистическим снимком, на котором она была полностью обнажена посреди озера.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Мадонна

В 2021 году фотоблог легендарной Мадонны изобиловал эротикой. Более того, некоторые публикации в ее Instagram вообще заблокировали.

Мадонна / instagram.com/madonna

Впрочем, звезда не расстраивалась и снова постила горячие обнаженные кадры. Мэдж в свои 63 продолжает оставаться секс-иконой.

Мадонна / instagram.com/madonna

Мадонна / instagram.com/madonna

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