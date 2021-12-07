Звездные обнажения года: 52-летняя Джей Ло, трансгендер Пейдж и пышнотелая Lizzo

Кто из знаменитостей раскрепощенно демонстрировал свои формы в 2021-м.
В уходящем году знаменитости радовали фанатов не только новыми хитами, клипами и ролями в кино, но и горячими фотосессиями.
Редакция сайта ТСН.ua, подводя итоги 2021-го, предлагает вспомнить, кто из звезд представал перед камерами полностью обнаженными.
Дженнифер Лопес
Доказать, что еще есть порох в пороховницах, решила певица и актриса Дженнифер Лопес. 52-летняя звезда выпустила клип на трек In The Morning. В видео знаменитость полностью обнажилась и ошеломила идеальной фигурой.
Эллиот Пейдж
Голливудский актер-трансгендер Эллиот Пейдж в конце 2020-го сменил пол. В этом году 34-летняя звезда лент "Джуно" и "Начало" показал, как выглядит его тело после мастэктомии. Знаменитость, который ранее был известен как артистка Эллен Пейдж, опубликовал фото топлесс и произвел фурор в Сети.
alyona alyona
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona не только ошарашила своим обнажением, но и попала в скандал. Артистка повторила снимок американской звезды Lizzo. На фото Алена оказалась полностью обнаженной, прикрыв пикантные места флагом Украины. Этот снимок наделал шума в Сети.
Бритни Спирс
Американская поп-дива Бритни Спирс отпраздновала освобождение из-под 13-летней опеки своего отца именно откровенным фото. Артистка уже готова делать, что хочет и поэтому сразу показала серию обнаженных фотографий. Правда, свои пикантные места она прикрыла смайликами в виде цветочков.
Пользователи убеждены, что это – месть папе, который контролировал каждый ее шаг и состояние, а также, по ее словам, принудительно лечил литием и заставил поставить внутриматочную спираль.
Владимир Остапчук
Удивил пикантным фото украинский шоумен Владимир Остапчук. Во время отдыха с женой Кристиной на Мальдивах звезда настолько вдохновился райским местом и жарой, что полностью разделся на фото. Интимное место возлюбленная звезды прикрыла киви.
В этом году откровенными съемками удивляли и беременные звезды. Среди них Эмили Ратаковски, Эшли Грэм и MamaRika. И пока plus-size модель еще ждет появления малыша, Ратаковски и Кочетова уже радуются материнству. Тем не менее, все они разделись на последних месяцах беременности.
Эмили Ратаковски
Эшли Грэм
MamaRika
Lizzo
Пышнотелая американская реперша Lizzo всеми руками за бодипозитив, поэтому часто демонстрирует свои формы. В течение года она делилась в Instagram не только снимками с фотосессий, но и откровенными селфи, где на ней вообще нет одежды. Так, знаменитость показывала тело без фотошопа, засветив целлюлит, складки на животе и другие особенности своей фигуры. К слову, фанаты в восторге от откровенности исполнительницы.
Måneskin
В октябре произвели настоящий фурор участники итальянской группы-победителя "Евровидения-2021" Måneskin. Коллектив устроил эротический фотосет. На снимках мокрые музыканты полностью обнажились и позировали друг возле друга. Свои пикантные места рокеры скрыли звездочками.
Звезды "Женского квартала"
Неожиданно в этом году разделись звезды "Женского квартала". Знаменитости снялись полностью обнаженные и без косметики, чтобы напомнить, что каждая женщина особенная и как важно оставаться собой, а не гнаться за трендами, глядя на идеальные картинки в Сети. В проекте приняли участие актрисы и певицы – Валерия Товстолес, Вера Кекелия, Алина Блажкевич, Анастасия Оруджева, Ирина Сопонару, Екатерина Никитина, Ирина Гатун, Лали Ергемлидзе, Марта Адамчук, Ольга Жуковцова, Александра Машлятина, Тетяна Песик, Анастасия Евтушенко и Элина Мбани.
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Даша Астафьева
Рекордсменкой с обнаженных фотографий уже не первый год можно назвать украинскую певицу и актрису Дашу Астафьеву. Звезда регулярно публикует в своем Instagram эротические фото. Модель не перестает удивлять роскошной фигурой.
Также в этом году артистка очаровала пользователей мистическим снимком, на котором она была полностью обнажена посреди озера.
Мадонна
В 2021 году фотоблог легендарной Мадонны изобиловал эротикой. Более того, некоторые публикации в ее Instagram вообще заблокировали.
Впрочем, звезда не расстраивалась и снова постила горячие обнаженные кадры. Мэдж в свои 63 продолжает оставаться секс-иконой.
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