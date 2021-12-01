Звездные потери 2021 года: кто из знаменитостей умер в этом году

Звездные потери 2021 года: кто из знаменитостей умер в этом году

Из жизни ушли культовые звезды.

Редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года.

В 2021 году знаменитости создавали семьи и рожали новое поколение. Впрочем, год был наполнен и грустными событиями – звездными потерями. В течение года из жизни ушли культовые знаменитости.

Предлагаем вспомнить, с кем простился мир в этом году.

Сергей Ермаков

Сергей Ермаков / instagram.com/ermakov_sergii

20 января скончался знаменитый украинский модельер Сергей Ермаков. Его не стало на 49-м году жизни. Почти слепой дизайнер, от 11 лет являвшийся инвалидом первой группы, одевал самых известных женщин украинского шоу-биза, в частности Камалию, Дашу Астафьеву, Надежду Мейхер и многих других. Прощание с Сергеем состоялось 22 января, в Вишневом Киевской области.

Ларри Кинг

Ларри Кинг / Associated Press

В конце января скончался известный американский ведущий Ларри Кинг. Знаменитость ушел из жизни в возрасте 87 лет. За три недели до смерти Ларри госпитализировали в больницу с коронавирусом. Впрочем, телезвезда скончался не от COVID-19, а от сепсиса.

Его смерть наступила после многих лет проблем со здоровьем, в частности, борьбы с раком легких и простаты. Кроме того, Кинг пережил сердечный приступ в 1987 году и почти смертельный инсульт в 2019-м, из-за которого он на несколько недель впал в кому.

Андрей Мягков

Андрей Мягков / kinoteatr.ru

18 февраля из жизни ушел известный советский и российский актер Андрей Мягков. Ему было 82 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Прощание прошло в Москве 20 февраля в МХТ им. Чехова.

Звезда больше всего запомнился благодаря ролям в фильмах режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", где сыграл Женю Лукашина, а также Анатолия Новосельцева в "Служебном романе".

Заметим, Андрей Мягков высказывался в поддержку украинцев во время российской агрессии против Украины и даже снимался в нескольких фильмах украинских киностудий.

Иван Марченко

Иван Марченко / kino-teatr.ru

2 марта стало известно о смерти украинского актера и режиссера Ивана Марченко. Ему было 44 года. Звезда сериалов "Сваты" и "Женский врач" долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В 2014 году у него была диагностирована хонросаркома.

Григорий Чапкис

Григорий Чапкис / instagram.com/gorbunovyuriy

Известный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис скончался 13 июня в этом году. Ему был 91 год. Знаменитость длительное время болел. Так, в декабре в 2020-м артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Впрочем, сын звезды Грег отметил, что Григорий Николаевич ушел из-за старости.

С легендой прощались 18 июня в Национальной филармонии, а похоронили звезду на Байковом кладбище в Киеве. На похоронах присутствовали ближайшие родные Григория Николаевича, это сын Грег Чапкис, прилетевший из США, дочь Лилия и внучки Анна Сафрончик и Виттория, прилетевшие из Италии. Также попрощались со звездой ученики маэстро и его коллеги, в частности певица Камалия с мамой Инной Петровной и хореографы Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар.

Игорь Вовковинский

Игорь Вовковинский / igor2tall

Самый высокий человек в мире, а также американский актер украинского происхождения Игорь Волковинский умер из-за болезни сердца 20 августа. Мужчины не стало на 38-м году жизни в одной из больниц США.

В 2010 году его признали самым высоким жителем Америки – 234,5 сантиметров, а позже Игоря занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Отметим, что Волковинский родом из Винницкой области. В 7 лет он вместе с семьей переехал в США, чтобы сделать операцию по удалению опухоли, которая оказывала давление на гипофиз и выпускала в организм повышенное количество гормона роста.

Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

В начале сентября не стало легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88 лет. 20 лет назад знаменитость перенес инсульт, а через семь лет вернулся на съемочную площадку. О завершении карьеры артист объявил только в 82 года. 10 сентября с Бельмондо простились в Париже. После церемонии его должны были кремировать.

Наибольшую славу ему принесла роль аморального поклонника Гамфри Богарта в манифесте французской "новой волны" — картине "На последнем дыхании", вышедшей на экраны в 1960 году.

Стелла Клименко

Стелла Клименко / instagram.com/stell_lalala

13 сентября внезапно скончалась кулинарка и участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко. Ей было всего 30 лет. В июне она покинула проект из-за состояния здоровья – у нее обнаружили коронавирус. Впрочем, мама Стеллы сообщила, что ее дочь скончалась не от COVID-19. У повара внезапно остановилось сердце.

Джеймс Майкл Тайлер

Джеймс Майкл Тайлер / Getty Images

Американский актер, сыгравший роль официанта Гантера в сериале "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер скончался в конце октября. 59-летняя знаменитость ушел из жизни после длительной борьбы с онкологией. У него был рак простаты четвертой стадии.

Джеймс впервые рассказал о своем диагнозе фанатам в июне в этом году. О своем заболевании он узнал в 2018, но уже тогда болезнь начала распространяться на другие части тела, в частности на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей.

Виталий Малахов

Виталий Малахов / facebook.com/dasha.malakhova

4 ноября на 68 году жизни скончался известный украинский режиссер – Виталий Малахов. 26 октября знаменитость госпитализировали в больницу. У художественного руководителя-директора Киевского драматического театра на Подоле начался сепсис. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Виталию Ефимовичу должны были имплантировать искусственную почку.

Церемония прощания прошла 8 ноября в Театре на Подоле.

Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин / kino-teatr.ru

В 67 лет скончался российский актер и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Валерий Гаркалин. В начале октября артиста госпитализировали с коронавирусом в больницу, где у него диагностировали критическую стадию пневмонии, а также серьезное поражение легких – 75-85%. Впоследствии у него начался тромбоз артерий рук. Гаркалин ушел из жизни 20 ноября.

Александр Градский

Александр Градский / УНИАН

28 ноября скончался певец и композитор, один из основателей русского рока Александр Градский. Знаменитость ушел из жизни в возрасте 72 лет через несколько дней после того, как попал в больницу с инсультом.

Незадолго до смерти исполнитель женился на украинке, актрисе Марине Коташенко, которая младше на 35 лет. 1 декабря Градского провели в последний путь в Москве.

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