Звездные потери 2022 года: кто из знаменитостей умер в этом году

Редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года.

В 2022 году звезды создавали семьи и рожали новое поколение. Однако год выдался сложным, наполненным печальными событиями. В течение года не стало культовых знаменитостей, а жизнь некоторых из них унесла война.

Предлагаем вспомнить, с кем прощался мир в этом году.

Анна Сумская

Известной украинской актрисы, мамы народной артистки Ольги Сумской, не стало 27 февраля в возрасте 88 лет. Ольга Вячеславовна, несмотря на войну, сумела похоронить Анну Ивановну 1 марта. Правда, ритуальную службу найти было сложно. Анну Сумскую похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

Анна Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Паша Ли

Жизнь популярного украинского актера Паши Ли забрала война 6 марта. Знаменитость находилась в Ирпене, когда часть города захватили российские оккупанты. Актер, который был волонтером, перед эвакуацией из Ирпеня решил заехать домой. Впрочем, по дороге их машину расстреляли оккупанты. Двум другим волонтерам, которые были с Пашей в одной машине, удалось спастись, а Ли погиб на месте.

Паша Ли / Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Впоследствии актера посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.

Рэй Лиотта

Популярного американского актер не стало 26 мая. Знаменитость ушел из жизни во сне в возрасте 67 года. Рэй Лиотта скончался в Доминиканской республике, где находился на съемках фильма "Опасные воды".

Рэй Лиотта / Фото: Associated Press

Аркадий Гарцман

Украинского актера, сценариста, автора песен и поэта не стало в июне. Аркадию на момент смерти было 75 лет.

Фото: Аркадий Гарцман/Facebook

Отметим, что Гарцман снимался в сериалах и писал тексты песен. Знаменитость создал песни для таких популярных артистов, как София Ротару, Верка Сердючка, Алла Пугачева, Евгений Паперный.

Юрий Мажуга

Легендарного украинского актера не стало 11 июля. Печальную новость сообщили в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого, где Мажуга работал преподавателем. Артиста, который начал сниматься в картинах с 1956 года, не стало на 92-м году жизни.

Фото: Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки/Facebook

Руслана Писанка

Смерть легендарной украинской актрисы и ведущей шокировала всю страну. Знаменитость ушла из жизни 19 июля в 56 лет в Германии. Впоследствии оказалось, что Руслана в последнее время тяжело болела, в частности, у нее была агрессивная форма рака.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Прощание с Русланой Писанкой прошло 21 августа в Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Прах ведущей похоронили на Байковом кладбище.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/nadyameiher

Вера Бочкур

Блогерша в течение четырех лет боролась с раком толстого кишечника. Однако в конце июля болезнь победила и Веры не стало на 32-м году жизни.

Вера Бочкур / Фото: instagram.com/happyverochka

У блогерши остался маленький сын, которому на момент смерти мамы было четыре года. Максим тоже боролся с раком. Когда сыну Веры было всего пять месяцев, у него диагностировали тяжелую болезнь. Через 10 месяцев борьбы малыш поправился.

Вера Бочкур с сыном / Фото: instagram.com/happyverochka

Рэпер Coolio

Знаменитый американский рэпер Артис Леон Айви, исполнитель хита Gangsta's Paradise, скончался 28 сентября. Музыканта, который выступал под псевдонимом Coolio, не стало в Лос-Анджелесе в возрасте 59 лет.

Рэпер Coolio / Фото: Getty Images

Александр Шаповал

Заслуженный артист Украины Александр Шаповал погиб 12 сентября в боях под Майорском Донецкой области, когда защищал страну от российских оккупантов. Танцор еще в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ. На фронте Шаповал был гранатометчиком.

Александр Шаповал / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Робби Колтрейн

Актера Робби Колтрейна, который прославился благодаря роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, не стало 14 октября в возрасте 72 лет. В последние годы своей жизни знаменитость боролась с болезнями.

Хагрида из "Гарри Поттера"

В частности, Робби боролся с сепсисом, ожирением, у него были инфекционные заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также у актера был диабет второй степени.

Робби Колтрейн / Фото: Associated Press

В свидетельстве о смерти указано, что причиной смерти Робби стала полиорганная недостаточность – критическое повреждение двух или более органов.

Кирсти Элли

Знаменитой американской актрисы не стало 5 декабря в возрасте 71 года. Жизнь Кирсти унес рак, который у нее диагностировали незадолго до смерти.

Кирсти Элли / Фото: Associated Press

Ярослав Гаркавко

Участник комедийного шоу "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на войне, защищая страну от российских оккупантов. Юмориста не стало в возрасте 26 лет.

Ярослав Гаркавко

Олег Бобало

Известный украинский режиссер Олег Бобало погиб в декабре под Бахмутом в бою с российскими оккупантами. Знаменитость служил на фронте с самого начала полномасштабной войны.

Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

Отметим, что в 2021 году Олег Бобало снял фильм "Украинское кино: Становление".

Читайте также: