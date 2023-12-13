Звездные потери 2023: кто из знаменитостей умер в этом году

Предлагаем вспомнить звезд, жизнь которых оборвалась в 2023 году.

Уже скоро 2023 год будет заканчиваться, а на смену ему придет новый 2024.

А пока что редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. В 2023 году случалось немало приятных моментов, но, к сожалению, были и грустные. Многие культовые звезды ушли из жизни.

Предлагаем вспомнить, с кем из знаменитостей прощались в 2023 году.

Вахтанг Кикабиде

Легендарный грузинский актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер 15 января. Знаменитости было 84 года. Похоронили легендарного артиста в Тбилиси, Грузия. Вахтанг Кикабидзе поддерживал Украину и беспокоился ее судьбой. Во время прощания гроб музыканта украсили не только грузинским флагом, но и украинским, а бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко зачитал соболезнования от президента Владимира Зеленского.

Вахтанг Кикабиде / Фото: facebook.com/vahtangkikabidze

Александр Гетманский

Украинский актер Александр Гетманский ушел из жизни 1 апреля. На момент смерти артисту было 63 года. Жизнь актера забрала тяжелая болезнь, с которой он боролся долгое время. Похоронили Александра Гетманского в поселке Высокий, Харьковская область.

Александр Гетманский

Тина Тернер

Легендарная американская певица Тина Тернер умерла 24 мая. Исполнительницы не стало на 84-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой боролась знаменитость. К слову, в 2013 году она перенесла инсульт, в 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. После лечения тяжелой болезни у исполнительницы возникла почечная недостаточность. Знаменитости сделали пересадку почки. Хотя операция прошла успешно, однако организм Тернер не принимал новый орган.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

Ангус Клауд

Звезда сериала "Эйфория", американский актер Ангус Клауд умер 31 июля в возрасте 25 лет. Тело артиста обнаружила его мама. Причиной смерти знаменитости стала случайная передозировка.

Ангус Клауд / Фото: Associated Press

Тото Кутуньо

Легендарный итальянский исполнитель Тото Кутуньо умер 22 августа. Музыканта не стало в возрасте 80 лет. Жизнь певца забрал рак простаты.

Тото Кутуньо / Фото: instagram.com/totocutugnoofficial

Ольга Кузьменко – мама Кузьмы Скрябина

Мамы певца Кузьмы Скрябина – Ольги Михайловны Кузьменко – не стало 23 сентября в возрасте 76 лет. Похоронили женщину на Брюховецком кладбище, где покоится ее сын. Ольга Михайловна на восемь лет пережила Кузьму Скрябина, который погиб 2 февраля 2014 года в жутком ДТП.

Мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна / Фото: ТСН.ua

Майкл Гэмбон

Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон умер 27 сентября на 83-м году жизни. Знаменитости не стало в одной из больниц Великобритании, куда он попал из-за приступа пневмонии. Больше всего Майкл Гэмбон запомнился благодаря роли волшебника Альбуса Дамблдора в фильмах о "Гарри Поттере".

Майкл Гэмбон

Нина Матвиенко

Легендарная украинская певица Нина Матвиенко умерла 8 октября. На момент смерти исполнительнице было 75 лет. Долгое время семья Нины Митрофановны не говорила, почему она ушла из жизни. Впоследствии, дочь певицы Тоня Матвиенко рассказала, что 8 августа ее маму госпитализировали в больницу, ведь ей резко стало плохо. Оказалось, что в течение четырех лет Нина Митрофановна страдала тяжелой болезнью, о которой сама не знала. Исполнительницу похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/8.23.88

Сергей Сивохо

Бывший игрок КВН, украинский актер и политик Сергей Сивохо умер 17 октября в возрасте 54 лет. Причиной смерти юмориста стала хроническое заболевание легких. Тело Сергея Сивохи кремировали. Мать знаменитости рассказала, что хочет похоронить сына на центральном кладбище в Донецке, где покоятся его родные.

Сергей Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

Мэттью Перри

Американский актер Мэттью Перри, который сыграл Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер 28 октября. Знаменитости не стало на 55-м году жизни. Актера нашли мертвым в собственном доме в джакузи. Отмечается, что причиной смерти Мэттью Перри стала остановка сердца. Похоронили актера в Лос-Анджелесе на кладбище Форест-Лоун.

Мэттью Перри / Фото: Associated Press

Читайте также: