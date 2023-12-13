Звездные потери 2023: кто из знаменитостей умер в этом году

Предлагаем вспомнить звезд, жизнь которых оборвалась в 2023 году.
Уже скоро 2023 год будет заканчиваться, а на смену ему придет новый 2024.
А пока что редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. В 2023 году случалось немало приятных моментов, но, к сожалению, были и грустные. Многие культовые звезды ушли из жизни.
Предлагаем вспомнить, с кем из знаменитостей прощались в 2023 году.
Вахтанг Кикабиде
Легендарный грузинский актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер 15 января. Знаменитости было 84 года. Похоронили легендарного артиста в Тбилиси, Грузия. Вахтанг Кикабидзе поддерживал Украину и беспокоился ее судьбой. Во время прощания гроб музыканта украсили не только грузинским флагом, но и украинским, а бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко зачитал соболезнования от президента Владимира Зеленского.
Александр Гетманский
Украинский актер Александр Гетманский ушел из жизни 1 апреля. На момент смерти артисту было 63 года. Жизнь актера забрала тяжелая болезнь, с которой он боролся долгое время. Похоронили Александра Гетманского в поселке Высокий, Харьковская область.
Тина Тернер
Легендарная американская певица Тина Тернер умерла 24 мая. Исполнительницы не стало на 84-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой боролась знаменитость. К слову, в 2013 году она перенесла инсульт, в 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. После лечения тяжелой болезни у исполнительницы возникла почечная недостаточность. Знаменитости сделали пересадку почки. Хотя операция прошла успешно, однако организм Тернер не принимал новый орган.
Ангус Клауд
Звезда сериала "Эйфория", американский актер Ангус Клауд умер 31 июля в возрасте 25 лет. Тело артиста обнаружила его мама. Причиной смерти знаменитости стала случайная передозировка.
Тото Кутуньо
Легендарный итальянский исполнитель Тото Кутуньо умер 22 августа. Музыканта не стало в возрасте 80 лет. Жизнь певца забрал рак простаты.
Ольга Кузьменко – мама Кузьмы Скрябина
Мамы певца Кузьмы Скрябина – Ольги Михайловны Кузьменко – не стало 23 сентября в возрасте 76 лет. Похоронили женщину на Брюховецком кладбище, где покоится ее сын. Ольга Михайловна на восемь лет пережила Кузьму Скрябина, который погиб 2 февраля 2014 года в жутком ДТП.
Майкл Гэмбон
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон умер 27 сентября на 83-м году жизни. Знаменитости не стало в одной из больниц Великобритании, куда он попал из-за приступа пневмонии. Больше всего Майкл Гэмбон запомнился благодаря роли волшебника Альбуса Дамблдора в фильмах о "Гарри Поттере".
Нина Матвиенко
Легендарная украинская певица Нина Матвиенко умерла 8 октября. На момент смерти исполнительнице было 75 лет. Долгое время семья Нины Митрофановны не говорила, почему она ушла из жизни. Впоследствии, дочь певицы Тоня Матвиенко рассказала, что 8 августа ее маму госпитализировали в больницу, ведь ей резко стало плохо. Оказалось, что в течение четырех лет Нина Митрофановна страдала тяжелой болезнью, о которой сама не знала. Исполнительницу похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве.
Сергей Сивохо
Бывший игрок КВН, украинский актер и политик Сергей Сивохо умер 17 октября в возрасте 54 лет. Причиной смерти юмориста стала хроническое заболевание легких. Тело Сергея Сивохи кремировали. Мать знаменитости рассказала, что хочет похоронить сына на центральном кладбище в Донецке, где покоятся его родные.
Мэттью Перри
Американский актер Мэттью Перри, который сыграл Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер 28 октября. Знаменитости не стало на 55-м году жизни. Актера нашли мертвым в собственном доме в джакузи. Отмечается, что причиной смерти Мэттью Перри стала остановка сердца. Похоронили актера в Лос-Анджелесе на кладбище Форест-Лоун.
Читайте также: