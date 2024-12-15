Звездные потери 2024: кто из знаменитостей умер в этом году

Уже вскоре на смену 2024 году придет 2025-й.

Сейчас же перед Новым годом редакция сайта ТСН.ua традиционно подводит итоги. В течение года было много приятных моментов. Однако, к сожалению, были и такие, которые заставляли преданных поклонников знаменитостей плакать.

Предлагаем вспомнить, кто из мировых и украинских звезд отошел в вечность.

Виталий Билоножко

Народный артист Украины Виталий Билоножко умер 9 января в возрасте 70 лет. Причиной смерти певца стала остановка сердца. Врачи пытались сделать все возможное, но артиста спасти не удалось. Прощание с Виталием Билоножко состоялось 12 января в Киеве.

Виталий Билоножко

Людмила Алфимова

Заслуженная артистка Украины Людмила Алфимова, которая играла в фильмах "Свадьба в Малиновке" и "За двумя зайцами", умерла 22 февраля в возрасте 88 лет. Жизнь актрисы оборвалась в Винницкой области, а именно в селе Печера. Похоронили Алфимову 23 февраля.

Людмила Алфимова

Богдан Козак

Народный артист Украины Богдан Козак умер во Львове 28 мая. Жизнь актера оборвалась в возрасте 83 лет. Похоронили легендарного артиста 29 мая на Лычаковском кладбище.

Богдан Козак / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Шеннен Доэрти

Американская актриса Шеннен Доэрти, которая стала популярной благодаря ролям в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", умерла 13 июля в возрасте 53 лет. Жизнь артистки забрала онкология, с которой она боролась девять лет. В 2015 году у Шеннен диагностировали рак молочной железы, а уже в 2017-м она объявила о ремиссии. Однако в 2020 году болезнь вернулась, вызвав метастазы в мозг и кости.

Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

Ален Делон

Легендарного французского актера Алена Делона не стало 18 августа. Жизнь знаменитости оборвалась в возрасте 88 лет. Причиной смерти актера стали серьезные проблемы со здоровьем. В частности, в 2019 году он перенес инсульт, который спровоцировал болезнь Альцгеймера. Также актер страдал от рака. Незадолго до смерти Делона сочли недееспособным и назначили ему опекуна. Похоронили актера 23 августа.

Ален Делон / Фото: Getty Images

Мэгги Смит

Британская актриса Мэгги Смит заставила всех преданных поклонников фильмов о волшебнике Гарри Поттере поднимать волшебные палочки вверх. "Минерва Макгонагалл" умерла 27 сентября в возрасте 89 лет. Мэгги Смит ушла из жизни в больнице в окружении родных и близких.

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

Богдан Сташкив

Народный артист Украины Богдан Сташкив трагически погиб в автокатастрофе 7 октября. Артист ехал на Закарпатье, однако потерял контроль над управлением, выехал на обочину и опрокинулся. От полученных травм 67-летний Сташков погиб.

Богдан Сташкив

Лиам Пейн

Британский певец Лиам Пейн, который был участником популярной группы One Direction, трагически погиб 16 октября в возрасте 31 года. Рокового дня артист выпал с третьего этажа одной из гостиниц Аргентины. От полученных травм Пейн умер до приезда "скорой". Известно, что в момент певец падения находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Аргентинская полиция до сих пор расследует гибель Лиама Пейна.

Лиам Пейн / Фото: Associated Press

Вячеслав Узелков

Украинский боксер Вячеслав Узелков умер 9 ноября. Сердце спортсмена остановилось в одной из больниц Винницы в возрасте 45 лет. Причиной смерти Узелкова стали серьезные проблемы со здоровьем. В частности, у боксера было больное сердце, много тромбов и началась гангрена ноги. Похоронили Вячеслава Узелкова 11 ноября в Виннице.

Вячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

Напомним, редакция сайта ТСН.ua уже начала подводить итоги года. Раньше мы писали, кто из знаменитостей сыграл свадьбу. К слову, ведущая Валентина Хамайко вышла замуж после 18 лет, а актер Константин Войтенко организовал необычную церемонию в черном.

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