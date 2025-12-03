Звездные потери 2025 года: кто из известных украинских и мировых знаменитостей умер в этом году

Звезды, которые умерли в 2025 году / © tsn.ua

До конца года осталось совсем немного, поэтому редакция сайта ТСН.ua подводит итоги. 2025 год был полон приятными моментами, но, к сожалению, печальные события случались тоже.

Этот год забрал жизни немало звезд как и украинских, так и мировых. Предлагаем вспомнить, кого из знаменитостей не стало, а также причины их смертей.

Дэвид Линч

Легендарного американского режиссера Дэвида Линча не стало 16 января. Жизнь знаменитости оборвалась в возрасте 78 лет. Режиссер тяжело болел. Он страдал от эмфиземы легких. В начале января состояние Дэвида Линча значительно ухудшилось из-за эвакуации из дома, когда Лос-Анджелес охватили масштабные пожары. Наконец, сердце культового режиссера остановилось.

Дэвид Линч / © masterclass.com

Анна Жук

Популярная украинская блогерша Анна Жук трагически погибла в ДТП 24 января. Знаменитость ехала из Харькова в Киев на празднование дня рождения дочери ее подруги. За рулем автомобиля был муж Анны Жук, который не справился с управлением. Блогерша в результате ДТП получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Анна Жук

Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг прославилась благодаря ролям в сериалах "Баффи - истребительница вампиров" и "Сплетница". К сожалению, 26 февраля поклонников звезды всколыхнула печальная новость. Мишель нашли мертвой в ее квартире в Лос-Анджелесе. Семья актрисы от вскрытия отказалась. Сначала причиной смерти Трахтенберг считали осложнения, возникшие на фоне трансплантации печени. Впоследствии судмедэксперты провели токсикологическую экспертизу. Выяснилось, что актриса умерла от осложнений, вызванных сахарным диабетом. Артистке было всего 39 лет.

Мишель Трахтенберг / © Associated Press

Таисия Литвиненко

Звезда фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко ушла из жизни 6 апреля. Сердце актрисы остановилось в возрасте 90 лет. Прощание с народной артисткой состоялось 8 апреля во Львове, после чего ее похоронили на Лычаковском кладбище.

Таисия Литвиненко

Максим Нелипа

Известный украинский ведущий и шоумен Максим Нелипа трагически погиб на войне 12 мая в возрасте 49 лет. В начале полномасштабного российского вторжения знаменитость стал на защиту Украины. Сначала он служил в ТрО, после чего присоединился к рядам ВСУ. К сожалению, Максим Нелипа погиб на фронте. Ведущего похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

Максим Нелипа

Валери Махаффей

В этом году оборвалась жизнь американской актрисы и продюсера Валери Махаффей, которая была звездой сериала "Отчаянные домохозяйки". Знаменитость умерла 30 мая в собственном доме в Лос-Анджелесе. Жизнь 71-летней артистки забрал рак.

Валери Махаффей / © Associated Press

Юрий Фелипенко

Украинский актер Юрий Фелипенко, который защищал страну от российских оккупантов, погиб на фронте 14 июня. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 32 лет. Похоронили Юрия Фелипенко на Берковецком кладбище в Киеве.

Юрий Фелипенко

Джулиан Макмэхон

Звезда сериала "Зачарованные" Джулиан Макмэхон умер 2 июля. Австралийского актера не стало в возрасте 56 лет. Жизнь "Коула" из "Зачарованных" забрал рак, с которым он долгое время боролся.

Джулиан Макмэхон / © Associated Press

Татьяна Шелига

Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига умерла 3 июля. Жизнь актрисы оборвалась в возрасте 76 лет. Еще весной состояние знаменитости значительно ухудшилось. Она прекратила передвигаться, лежала почти парализованной и бредила. За несколько лет до этого Татьяна Шелига перенесла серьезную операцию на сердце.

Татьяна Шелига

Майкл Мэдсен

Голливудский актер Майкл Мэдсен, который снимался в фильмах режиссера Квентина Тарантино, умер 3 июля в возрасте 67 лет. Артиста нашли мертвым в собственном же доме в Малибу. Причиной смерти Мэдсена стала сердечная недостаточность, которая была вызвана болезнью сердца и алкогольной зависимостью.

Майкл Мэдсен / © Associated Press

Игорь Поклад

Легендарный украинский композитор Игорь Поклад умер 9 июля. Жизнь народного артиста Украины оборвалась в возрасте 83 лет. Прощание с композитором состоялось 11 июля. Игоря Поклада похоронили на Берковецком кладбище в Киеве.

Игорь Поклад / © instagram.com/olgasumska

Оззи Осборн

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. В последние годы своей жизни артист тяжело болел. Певец страдал от болезни Паркинсона, а также ему напоминали о себе осложнения, которые возникли после неудачного падения в 2019 году. Незадолго до смерти Оззи Осборн успел попрощаться с поклонниками. 5 июля в родном Бирмингеме музыкант дал последний концерт.

Оззи Осборн / © Associated Press

Халк Хоган

Легендарный реслер и актер Халк Хоган умер 24 июля в возрасте 71 года. Сначала причина смерти знаменитости не сообщалась. Впоследствии стало известно, что он умер от острого инфаркта миокарда. Кстати, только после смерти реслера выяснилось, что у него был хронический лимфолейкоз - онкологическое заболевание крови.

Халк Хоган / © Associated Press

Дизель из Green Grey

Участник группы Green Grey Андрей "Дизель" Яценко умер 20 октября. Новость стала настоящим шоком, ведь музыкант готовился к концертному туру, поэтому беды ничего не предвещало. Причиной смерти Дизеля стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью. Жизнь Андрея Яценко оборвалась в возрасте 55 лет.

Андрей "Дизель" Яценко / © facebook.com/diezel.greengrey

Лесик Турко

Певец Лесик, настоящее имя которого Олег Турко, умер 22 ноября. Жизнь музыканта оборвалась в возрасте 58 лет. Известно, что незадолго до смерти состояние Лесика серьезно ухудшилось, что его срочно госпитализировали в больницу. У него поднялось давление и возникла острая боль в животе. В больнице певцу не стало легче. Наконец, сердце исполнителя остановилось. Кстати, в прошлом году он тоже был на грани жизни и смерти. Прямо на сцене у Лесика остановилось сердце, но тогда его успели спасти.