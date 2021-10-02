Звездные супруги тогда и сейчас: как изменились известные пары украинского шоу-биза

Звездные супруги тогда и сейчас: как изменились известные пары украинского шоу-биза

Ольга Сумская и Виталий Борисюк познакомились 14 февраля во время репетиции, а Влад Яма с любимой — на дискотеке.

Говорят, что любовь среди звезд — большая редкость.

Впрочем, многие украинские известные пары доказывают обратное и стали примером для поклонников, демонстрируя, что счастливы друг с другом уже много лет.

По случаю грядущего Дня влюбленных ТСН.ua подготовил подборку, как изменились известные украинские супруги и их истории любви.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

История любви известных актеров театра зародилась во время репетиций 14 февраля в 1991 году. Так, утром Ольга нашла на своем гримерном столике шоколадное сердце, а в нем записку "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад". Именно тогда актриса поняла, что влюбилась. Звезда, которая находилась в браке с отцом старшей дочери Антонины Паперной, вскоре развелась и начала счастливую историю с Виталием.

instagram.com/olgasumska

Пара обменялась обетами через пять лет. А в 2002-м в звездной семье родилась дочь Анна. В этом году влюбленные отпразднуют 24 года супружеской жизни.

instagram.com/olgasumska

Камалия и Мохаммад Захур

Популярную певицу Камалию и ее мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура судьба свела 18 лет назад на одной из закрытых вечеринок.

Ukrainian Fashion Channel

Артистка настолько понравилась мужчине, что уже через неделю он предложил звезде жить вместе. В 2003-м влюбленные обменялись обетами. Более того, ради мужа певица приняла ислам. А через десять лет у супругов родились двойняшки — Арабелла и Мирабелла.

instagram.com/kamaliyaofficial

instagram.com/kamaliyaofficial

Снежана и Сергей Бабкины

Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины в марте отпразднуют 12 лет совместной жизни. Актеры познакомились во время работы в "Театр 19" в 2007 году.

instagram.com/snezhana_babkina

instagram.com/snezhana_babkina

Через два года влюбленные тайно поженились. Пара прошла вместе множество проблем и несмотря на все остается одной из самых крепких в украинском шоубизе.

instagram.com/babkin_official

У Сергея и Снежаны есть двое общих детей — дочь Веселина и сын Елисей. Кроме того, пара воспитывает сына Артура от предыдущих отношений Снежаны.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

В конце прошлого года певица Руслана и ее муж Александр Ксенофонтов отпраздновали серебряную свадьбу — 25 лет.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

А началось все с того, что артистке посоветовали обратиться к Александру за профессиональным советом, как к звукорежиссеру. Так пара и подружилась. Отношения развивались достаточно быстро и в 1995 году они поженились.

facebook.com/ruslana.lyzhychko

Елена и Сергей Кравцы

Елена и Сергей Кравцы — еще одна образцовая пара украинского шоубиза. Их история любви началась с университетских игр КВН. Долгое время они дружили, впрочем, впоследствии между ними закрутился роман. Юмористы пошли под венец в 2002 году.

instagram.com/1plus1_ua

Вскоре у супругов родилась дочь Маша, а летом в 2016-м на свет появились двойняшки Катя и Ваня.

instagram.com/lennykravets

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Ведущая Маша Ефросинина и бизнесмен Тимур Хромаев познакомились в столичном киоске. Туда телезвезда пришла приобрести яблочный сок, а ее будущий муж — воду. Тимур спросил, видел ли где-то Машу, на что телеведущая возмутилась.

instagram.com/mashaefrosinina

Впоследствии между ними завязались романтические отношения, а в 2003 году пара поженилась. Влюбленные были на грани развода, впрочем, им удалось сохранить отношения. Ефросинина и Хромаев воспитывают двух совместных детей — дочь Нану и сына Сашу.

instagram.com/mashaefrosinina

Влад и Лилиана Ямы

Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма познакомился с будущей женой Лилианой в 2006 году на дискотеке.

Звезда 8 лет колебался жениться на избраннице, потому что боялся потерять популярность. К счастью, этого не произошло. В новогоднюю ночь танцовщик все же сделал предложение любимой и получил согласие. Свадьбу пара отпраздновала 21 сентября в 2014-м. Через год после свадьбы у пары родился сын. Недавно Яма признался, что теперь пара мечтает о дочке.

instagram.com/vladyama_official

Пара вместе 15 лет.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Звездные супруги певцов Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на шоу "Голос країни" в 2011 году.

instagram.com/arsen_mirzoian

Тогда артист был женат, впрочем, не смог устоять перед красавицей. Через четыре года дочь Нины Матвиенко забеременела и родила любимому дочь Нину. Во время своего сольного концерта накануне праздника 8 Марта Арсен подготовил любимой сюрприз и сделал предложение. Пара поженилась 15 июня в 2017-м.

instagram.com/arsen_mirzoian

Для улучшения романтического настроения в честь праздника 14 февраля редакция ТСН.ua собрала 10 лучших мелодрам, которые в каждом пробудят любовь и заставят каждое сердце биться чаще.

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