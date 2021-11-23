Звездные свадьбы 2021: громкий праздник Пэрис Хилтон и повторная церемония Сумской и Борисюка

Кто-то устроил помпезный праздник, кто-то – тайный и скромный, а некоторые женились уже не в первый раз.
Редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года.
Так, несмотря на пандемию коронавируса, немало разводов и скандалов, 2021 год был наполнен радостными событиями, в частности звездными свадьбами. Многие украинские и голливудские пары связали себя путами брака. Предлагаем вспомнить, кто из знаменитостей пошел под венец в этом году и какой была их свадьба.
Памела Андерсон и Дэн Гейхерст
Звезда Голливуда Памела Андерсон в четвертый раз вышла замуж в конце января. Новым официальным мужем знаменитости стал ее телохранитель Дэн Гейхерст, с которым она закрутила роман еще в прошлом году во время самоизоляции. Свадьба состоялась на заднем дворе имения Памелы в родном селе Ледисмите в Ванкувере. Для важного события звезда "Спасателей Малибу" выбрала оригинальное платье и длинную фату.
Алина Астровская и Антон Лаврентьев
Экс-солистка украинской группы REAL O Алина Астровская 1 февраля вышла замуж за российского певца Антона Лаврентьева. Пара, встречавшаяся три года, пошла под венец в Москве. Исполнительница выбрала изысканное белое платье со шлейфом и решила не одевать фату.
Впрочем, без курьезных моментов на празднике звезд не обошлось. Так, в день росписи невеста проснулась с "лицом пчеловода", с сильным отеком.
Ей пришлось прыгать сто раз на пятках, чтобы исправить ситуацию. Также перед заходом в зал ЗАГСа ей случайно порвали платье, а когда артистка бросала свой букет, она упала.
Никита Джигурда и Марина Анисина
Скандальный российский шоумен Никита Джигурда и олимпийская чемпионка Марина Анисина в этом году во второй раз поженились. Так, пара была в браке с 2008-го по 2016 год и родила двоих детей. Впрочем, спортсменка подала на развод из-за неадекватных проделок эпатажного мужа и его увлечения наркотиками. Несмотря на скандалы, экс-супруги продолжали общаться. А в 2019-м ходили слухи о том, что эксы снова хотят пожениться. Это и произошло в феврале в 2021 году.
В важнейший день Джигурда появился в бежевом костюме и шубе в пол. Свой образ звезда дополнил колечками с черепами и браслетами. Со своей стороны Анисина выбрала для свадьбы коричневое длинное платье и накидку из меха.
Иванна Онуфрийчук и Алмаз
Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук в начале года сыграла пышную свадьбу на Мальдивах с бизнесменом казахского происхождения Алмазом. На мероприятие прилетели родные и друзья пары – около 40 человек. Для гостей пели Dan Balan, MONATIK и его экс-подопечные – Lida Lee и Nino.
Для важного события Иванна выбрала платье от ливанского кутюрье Джорджа Гобейко с разрезом от бедра, декольте и длинным шлейфом. Жених же появился в молочном костюме и белой рубашке.
Впрочем, потом Иванна заявила, что на Мальдивах они с мужем официально не расписались. Тогда звезда объяснила, что они не могли определиться, в какой стране хотели оформить свой брак, поскольку Алмаз планировал расписаться в Швейцарии, а Иванна — в Украине. В результате официально жениться влюбленные решили в Киеве. Свадьба состоялась 11 ноября.
На вторую церемонию телеведущая выбрала сразу три свадебных платья. Платье мечты для невесты шили более 6 месяцев. Специально для происшествия бренд создал эксклюзивное кружево длиной более 35 метров, а также смастерил самый длинный цельно-кроеный шлейф. Платье было украшено 4 килограммами настоящего хрусталя. Также образ украшали бисером, общим весом свыше 2 килограмма, 3000 цирконов в бриллиантовой огранке и килограмм настоящего жемчуга.
Николас Кейдж и Рико Шибату
Голливудский оскароносный актер Николас Кейдж в пятый раз связал себя брачными узами. Избранницей 57-летней звезды стала на 30 лет младше его и на 4 года младше его старшего сына девушка по имени Рико Шибату. Свадебная церемония прошла в марте в Лас-Вегасе. После бракосочетания девушка взяла фамилию любимого. О романе звезды с японкой стало известно год назад.
Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов тайно женился на журналистке Виктории Ворожбит. Любимую актера называют копией Анастасии Заворотнюк. Свадьба состоялась скромно. Для события невеста выбрала голубое платье, а свадебным букетом стали розовые тюльпаны. Со своей стороны знаменитость надел классический синий костюм и белую рубашку.
Антон Савлепов и Ирина Горбачева
Весной распрощался с холостяцкой жизнью участник группы "АГОНЬ" Антон Савлепов. Артист женился на российской актрисе Ирине Горбачевой. 21 марта в этом году они устроили тайную свадьбу. Празднование состоялось в узком кругу друзей и близких пары, "практически на даче".
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик
Украинская чета актеров Наталка Денисенко и Андрей Фединчик 1 апреля не изменили своей традиции и снова отыграли свадьбу. В четвертую годовщину брака артисты устроили четвертую свадьбу в курортном египетском городе Шарм-эль-Шейх.
Ариана Гранде и Далтон Гомес
15 мая американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Свадьба пары состоялась в доме звезды в ее родном городе Монтесито. На праздник пригласили около 20 гостей. Интересно, что традиционной свадебной церемонии у пары не было – они неформально сказали друг другу "да".
Для своей свадьбы певица выбрала облегающее шелковое платье-бюстье от Vera Wang с открытой спиной. Голову невесты украшал короткая пышная фата с бантом сверху. Наряд был создан специально для Гранде. Жених был в классическом черном костюме и белой рубашке.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Известные звездные супруги Ольга Сумская и Виталий Борисюк в мае устроили себе вторую свадьбу. По случаю 25-летия брака пара организовала праздник в одном из киевских ресторанов. На мероприятие пришли Екатерина Осадчая, Владимир Горянский, Виталий Козловский, Гарик Кричевский и многие другие.
Влюбленые были в белых свадебных нарядах, а на голове невесты красовалась фата, о котором она всегда мечтала. По словам влюбленных, 25 лет назад возможности устроить пышный праздник у них не было, поэтому их первая свадьба состоялась дома у Виталия.
Гвен Стефани и Блейк Шелтон
Бывшая солистка группы No Doubt, певица Гвен Стефани и кантри-певец Блейк Шелтон тайком обручились 3 июля. Торжественное событие прошло на ранчо артиста в Оклахоме. На нее молодожены пригласили только ближайших. Интересно, что жених специально построил часовню, чтобы жениться на Стефани.
Для самого важного дня звезда выбрала роскошное свадебное платье от Vera Wang. Блейк пошел под венец в джинсах, белой рубашке и черном жилете.
Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко
Украинский актер Тарас Цымбалюк женился на визажистке Тине Антоненко 3 июля. Влюбленные устроили атмосферную церемонию посреди Карпат.
Для свадьбы Тина выбрала два белоснежных платья: первое – с длинным рукавом, шлейфом и открытой спинкой, второе – короткое, к которому невеста подобрала кроссовки. Фату красавица не одевала. Со своей стороны Тарас оделся в черный костюм и белые кроссовки.
Том Мэйган и Викки Эйджер
Бывший солист британской рок-группы Kasabian Том Мэйган также женился в июле в этом году. Артист обручился с девушкой Викки Эйджер, которую когда-то жестоко избил и из-за которой покинул группу. Церемония состоялась 13 июля в одном из ЗАГСов Лестера, Англия. Праздновали в кругу самых близких друзей, родных и детей пары.
Эмма Бантон и Джейд Джонс
Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон и британский певец Джейд Джонс поженились после 23 лет отношений. Для важного дня исполнительница выбрала короткое белое платье и венок с цветами. Со своей стороны, Джонс нарядился пиджак Gucci, бежевые брюки и шляпу.
Даша Легейда и Дмитрий Сова
Звезда сериала "Крепостная" Даша Легейда и звезда ленты "Село на мільйон" Дмитрий Сова поженились в конце августа. Пара устроила сказочную свадьбу на берегу Днепра в Киеве. Локацией влюбленные выбрали молодежное место, ивент-парк в сосновом лесу, с отдельными зонами на территории и большой площадкой под куполом по центру. Собрали только ближайших друзей и родственников, которых было 110 человек.
Моргенштерн и Дилара
Скандальный российский рэпер Моргенштерн также распрощался с холостяцкой жизнью. Артист и его любимая Дилара устроили эпатажную свадьбу в стиле 2000-х с выкупом невесты, голубями, длинным платьем со шлейфом и автомобилем, украшенным воздушными шарами.
Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару
Украинский актер Григорий Бакланов в начале сентября обменялся обетами со своей коллегой, актрисой Анастасией Цымбалару. Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.
Также влюбленные не стали откладывать венчания и совершили таинство в день брака.
Лина Данэм и Луис Фелбер
Звезда сериала "Девчонки", писательница и режиссер Лина Данэм впервые вышла замуж за британского музыканта Луиса Фелбера. 35-летняя актриса и 32-летний артист сыграли свадьбу 25 сентября в одном из лондонских клубов. Влюбленные трижды исполняли свадебный танец, пили вино из одной чаши. В конце свадебной церемонии парочка по традиции разбила бокал.
Пэрис Хилтон и Картер Реум
Пожалуй, самой громкой свадьбой года стала церемония светской львицы Пэрис Хилтон и бизнесмена Картера Реума, которая прошла в частном имении в Лос-Анджелесе. Празднование длилось три дня, а среди приглашенных гостей было немало звезд, в том числе лучшая подружка, светская львица Ким Кардашян и певцы Леле Понс, Деми Ловато и Билли Айдол.
Если в первый день свадьба была традиционной с несколькими белоснежными платьями, то на второй день знаменитость выбрала наряд, который и является фишкой звезды – мини розового цвета.
Читайте также: