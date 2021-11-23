Звездные свадьбы 2021: громкий праздник Пэрис Хилтон и повторная церемония Сумской и Борисюка

Кто-то устроил помпезный праздник, кто-то – тайный и скромный, а некоторые женились уже не в первый раз.

Редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года.

Так, несмотря на пандемию коронавируса, немало разводов и скандалов, 2021 год был наполнен радостными событиями, в частности звездными свадьбами. Многие украинские и голливудские пары связали себя путами брака. Предлагаем вспомнить, кто из знаменитостей пошел под венец в этом году и какой была их свадьба.

Памела Андерсон и Дэн Гейхерст

Памела Андерсон / Associated Press

Звезда Голливуда Памела Андерсон в четвертый раз вышла замуж в конце января. Новым официальным мужем знаменитости стал ее телохранитель Дэн Гейхерст, с которым она закрутила роман еще в прошлом году во время самоизоляции. Свадьба состоялась на заднем дворе имения Памелы в родном селе Ледисмите в Ванкувере. Для важного события звезда "Спасателей Малибу" выбрала оригинальное платье и длинную фату.

Алина Астровская и Антон Лаврентьев

Алина Астровская и Антон Лаврентьев / instagram.com/alina_astrovskaya

Экс-солистка украинской группы REAL O Алина Астровская 1 февраля вышла замуж за российского певца Антона Лаврентьева. Пара, встречавшаяся три года, пошла под венец в Москве. Исполнительница выбрала изысканное белое платье со шлейфом и решила не одевать фату.

Впрочем, без курьезных моментов на празднике звезд не обошлось. Так, в день росписи невеста проснулась с "лицом пчеловода", с сильным отеком.

Алина Астровская / instagram.com/alina_astrovskaya

Ей пришлось прыгать сто раз на пятках, чтобы исправить ситуацию. Также перед заходом в зал ЗАГСа ей случайно порвали платье, а когда артистка бросала свой букет, она упала.

Никита Джигурда и Марина Анисина

Никита Джигурда и Марина Анисина / instagram.com/marinanisina

Скандальный российский шоумен Никита Джигурда и олимпийская чемпионка Марина Анисина в этом году во второй раз поженились. Так, пара была в браке с 2008-го по 2016 год и родила двоих детей. Впрочем, спортсменка подала на развод из-за неадекватных проделок эпатажного мужа и его увлечения наркотиками. Несмотря на скандалы, экс-супруги продолжали общаться. А в 2019-м ходили слухи о том, что эксы снова хотят пожениться. Это и произошло в феврале в 2021 году.

instagram.com/marinanisina

В важнейший день Джигурда появился в бежевом костюме и шубе в пол. Свой образ звезда дополнил колечками с черепами и браслетами. Со своей стороны Анисина выбрала для свадьбы коричневое длинное платье и накидку из меха.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Иванна Онуфрийчук и Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук в начале года сыграла пышную свадьбу на Мальдивах с бизнесменом казахского происхождения Алмазом. На мероприятие прилетели родные и друзья пары – около 40 человек. Для гостей пели Dan Balan, MONATIK и его экс-подопечные – Lida Lee и Nino.

Для важного события Иванна выбрала платье от ливанского кутюрье Джорджа Гобейко с разрезом от бедра, декольте и длинным шлейфом. Жених же появился в молочном костюме и белой рубашке.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

Впрочем, потом Иванна заявила, что на Мальдивах они с мужем официально не расписались. Тогда звезда объяснила, что они не могли определиться, в какой стране хотели оформить свой брак, поскольку Алмаз планировал расписаться в Швейцарии, а Иванна — в Украине. В результате официально жениться влюбленные решили в Киеве. Свадьба состоялась 11 ноября.

Вторая свадьба Иванны Онуфрийчук / https://1plus1.ua/

На вторую церемонию телеведущая выбрала сразу три свадебных платья. Платье мечты для невесты шили более 6 месяцев. Специально для происшествия бренд создал эксклюзивное кружево длиной более 35 метров, а также смастерил самый длинный цельно-кроеный шлейф. Платье было украшено 4 килограммами настоящего хрусталя. Также образ украшали бисером, общим весом свыше 2 килограмма, 3000 цирконов в бриллиантовой огранке и килограмм настоящего жемчуга.

Николас Кейдж и Рико Шибату

Николас Кейдж и Рико Шибату / Associated Press

Голливудский оскароносный актер Николас Кейдж в пятый раз связал себя брачными узами. Избранницей 57-летней звезды стала на 30 лет младше его и на 4 года младше его старшего сына девушка по имени Рико Шибату. Свадебная церемония прошла в марте в Лас-Вегасе. После бракосочетания девушка взяла фамилию любимого. О романе звезды с японкой стало известно год назад.

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит / instagram.com/vikavorozhbit

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов тайно женился на журналистке Виктории Ворожбит. Любимую актера называют копией Анастасии Заворотнюк. Свадьба состоялась скромно. Для события невеста выбрала голубое платье, а свадебным букетом стали розовые тюльпаны. Со своей стороны знаменитость надел классический синий костюм и белую рубашку.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

Весной распрощался с холостяцкой жизнью участник группы "АГОНЬ" Антон Савлепов. Артист женился на российской актрисе Ирине Горбачевой. 21 марта в этом году они устроили тайную свадьбу. Празднование состоялось в узком кругу друзей и близких пары, "практически на даче".

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com/natalka_denisenko

Украинская чета актеров Наталка Денисенко и Андрей Фединчик 1 апреля не изменили своей традиции и снова отыграли свадьбу. В четвертую годовщину брака артисты устроили четвертую свадьбу в курортном египетском городе Шарм-эль-Шейх.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com/natalka_denisenko

Ариана Гранде и Далтон Гомес

Ариана Гранде и Далтон Гомес / instagram.com/arianagrande

15 мая американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Свадьба пары состоялась в доме звезды в ее родном городе Монтесито. На праздник пригласили около 20 гостей. Интересно, что традиционной свадебной церемонии у пары не было – они неформально сказали друг другу "да".

Ариана Гранде / instagram.com/arianagrande

Для своей свадьбы певица выбрала облегающее шелковое платье-бюстье от Vera Wang с открытой спиной. Голову невесты украшал короткая пышная фата с бантом сверху. Наряд был создан специально для Гранде. Жених был в классическом черном костюме и белой рубашке.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

Известные звездные супруги Ольга Сумская и Виталий Борисюк в мае устроили себе вторую свадьбу. По случаю 25-летия брака пара организовала праздник в одном из киевских ресторанов. На мероприятие пришли Екатерина Осадчая, Владимир Горянский, Виталий Козловский, Гарик Кричевский и многие другие.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

Влюбленые были в белых свадебных нарядах, а на голове невесты красовалась фата, о котором она всегда мечтала. По словам влюбленных, 25 лет назад возможности устроить пышный праздник у них не было, поэтому их первая свадьба состоялась дома у Виталия.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Гвен Стефани и Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani

Бывшая солистка группы No Doubt, певица Гвен Стефани и кантри-певец Блейк Шелтон тайком обручились 3 июля. Торжественное событие прошло на ранчо артиста в Оклахоме. На нее молодожены пригласили только ближайших. Интересно, что жених специально построил часовню, чтобы жениться на Стефани.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani

Для самого важного дня звезда выбрала роскошное свадебное платье от Vera Wang. Блейк пошел под венец в джинсах, белой рубашке и черном жилете.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк женился на визажистке Тине Антоненко 3 июля. Влюбленные устроили атмосферную церемонию посреди Карпат.

Для свадьбы Тина выбрала два белоснежных платья: первое – с длинным рукавом, шлейфом и открытой спинкой, второе – короткое, к которому невеста подобрала кроссовки. Фату красавица не одевала. Со своей стороны Тарас оделся в черный костюм и белые кроссовки.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Том Мэйган и Викки Эйджер

Том Мэйган и Викки Эйджер / Getty Images

Бывший солист британской рок-группы Kasabian Том Мэйган также женился в июле в этом году. Артист обручился с девушкой Викки Эйджер, которую когда-то жестоко избил и из-за которой покинул группу. Церемония состоялась 13 июля в одном из ЗАГСов Лестера, Англия. Праздновали в кругу самых близких друзей, родных и детей пары.

Эмма Бантон и Джейд Джонс

Эмма Бантон и Джейд Джонс / instagram.com/jadejonesdmg

Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон и британский певец Джейд Джонс поженились после 23 лет отношений. Для важного дня исполнительница выбрала короткое белое платье и венок с цветами. Со своей стороны, Джонс нарядился пиджак Gucci, бежевые брюки и шляпу.

Даша Легейда и Дмитрий Сова

Даша Легейда и Дмитрий Сова поженились / instagram.com/d_legeida

Звезда сериала "Крепостная" Даша Легейда и звезда ленты "Село на мільйон" Дмитрий Сова поженились в конце августа. Пара устроила сказочную свадьбу на берегу Днепра в Киеве. Локацией влюбленные выбрали молодежное место, ивент-парк в сосновом лесу, с отдельными зонами на территории и большой площадкой под куполом по центру. Собрали только ближайших друзей и родственников, которых было 110 человек.

Моргенштерн и Дилара

Моргенштерн и Дилара / instagram.com/morgen_shtern

Скандальный российский рэпер Моргенштерн также распрощался с холостяцкой жизнью. Артист и его любимая Дилара устроили эпатажную свадьбу в стиле 2000-х с выкупом невесты, голубями, длинным платьем со шлейфом и автомобилем, украшенным воздушными шарами.

Моргенштерн и Дилара / instagram.com/morgen_shtern

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

Украинский актер Григорий Бакланов в начале сентября обменялся обетами со своей коллегой, актрисой Анастасией Цымбалару. Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.

Свадьба Григория Бакланова и Анастасии Цымбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Также влюбленные не стали откладывать венчания и совершили таинство в день брака.

Лина Данэм и Луис Фелбер

Лина Данэм и Луис Фелбер / instagram.com/lenadunham

Звезда сериала "Девчонки", писательница и режиссер Лина Данэм впервые вышла замуж за британского музыканта Луиса Фелбера. 35-летняя актриса и 32-летний артист сыграли свадьбу 25 сентября в одном из лондонских клубов. Влюбленные трижды исполняли свадебный танец, пили вино из одной чаши. В конце свадебной церемонии парочка по традиции разбила бокал.

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Пэрис Хилтон и Картер Реум / instagram.com/parishilton

Пожалуй, самой громкой свадьбой года стала церемония светской львицы Пэрис Хилтон и бизнесмена Картера Реума, которая прошла в частном имении в Лос-Анджелесе. Празднование длилось три дня, а среди приглашенных гостей было немало звезд, в том числе лучшая подружка, светская львица Ким Кардашян и певцы Леле Понс, Деми Ловато и Билли Айдол.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / instagram.com/parishilton

Если в первый день свадьба была традиционной с несколькими белоснежными платьями, то на второй день знаменитость выбрала наряд, который и является фишкой звезды – мини розового цвета.

Свадьба Пэрис Хилтон / instagram.com/parishilton

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